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Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 01.11.2023 (обновлено: 13:30 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html
Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО
Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО - РИА Новости, 01.11.2023
Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО
Киев терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружения от НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:01
2023-11-01T13:30
специальная военная операция на украине
россия
нато
сергей шойгу
киев
вооруженные силы украины
украина
f-16
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружения от НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.&quot;Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение&quot;, — сказал глава ведомства.Министр уточнил, что ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии."Силы Вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава", — подчеркнул Шойгу.При этом российские подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Он выделил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, особо отличившиеся в ходе боев.Глава Минобороны также отметил эффективную работу российских сил ПВО — за прошедший месяц они уничтожили более 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.&quot;Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставками Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы&quot;, — пояснил Шойгу.Министр поблагодарил российских военных за мужество, стойкость и упорство при выполнении задач в зоне проведения спецоперации.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231101/rotatsiya-1906635545.html
россия
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россия, нато, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, украина, f-16, владимир путин, артемовский
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Сергей Шойгу, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, F-16, Владимир Путин, Артемовский
Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО

Шойгу: Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружения от НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
«

"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение", — сказал глава ведомства.

Министр уточнил, что ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии.
"Силы Вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава", — подчеркнул Шойгу.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 12:01
При этом российские подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Он выделил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, особо отличившиеся в ходе боев.
Глава Минобороны также отметил эффективную работу российских сил ПВО — за прошедший месяц они уничтожили более 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.
«

"Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставками Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", — пояснил Шойгу.

Министр поблагодарил российских военных за мужество, стойкость и упорство при выполнении задач в зоне проведения спецоперации.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 октября, 15:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОСергей ШойгуКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаF-16Владимир ПутинАртемовский
 
 
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