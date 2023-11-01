https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html

Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО

Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО - РИА Новости, 01.11.2023

Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО

Киев терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружения от НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:01

2023-11-01T13:01

2023-11-01T13:30

специальная военная операция на украине

россия

нато

сергей шойгу

киев

вооруженные силы украины

украина

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружения от НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании."Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение", — сказал глава ведомства.Министр уточнил, что ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии."Силы Вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава", — подчеркнул Шойгу.При этом российские подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Он выделил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, особо отличившиеся в ходе боев.Глава Минобороны также отметил эффективную работу российских сил ПВО — за прошедший месяц они уничтожили более 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS."Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставками Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", — пояснил Шойгу.Министр поблагодарил российских военных за мужество, стойкость и упорство при выполнении задач в зоне проведения спецоперации.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231101/rotatsiya-1906635545.html

россия

киев

украина

артемовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, украина, f-16, владимир путин, артемовский