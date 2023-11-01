Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия НАТО
Шойгу: Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киев терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружения от НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
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"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение", — сказал глава ведомства.
Министр уточнил, что ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии.
"Силы Вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава", — подчеркнул Шойгу.
При этом российские подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Он выделил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, особо отличившиеся в ходе боев.
Глава Минобороны также отметил эффективную работу российских сил ПВО — за прошедший месяц они уничтожили более 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.
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"Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставками Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", — пояснил Шойгу.
Министр поблагодарил российских военных за мужество, стойкость и упорство при выполнении задач в зоне проведения спецоперации.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.