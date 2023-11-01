https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906780965.html

Производство оборудования маркировки товаров запустят в Подмосковье

Производство оборудования маркировки товаров запустят в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2023

Производство оборудования маркировки товаров запустят в Подмосковье

Компания "Глобал Принтинг Системс" при содействии корпорации развития Московской области (КРМО) запустит в регионе производство маркировочных систем и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:55

2023-11-01T18:55

2023-11-01T18:55

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Компания "Глобал Принтинг Системс" при содействии корпорации развития Московской области (КРМО) запустит в регионе производство маркировочных систем и оборудования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Производство маркировочных систем и оборудования будет осуществляться в том числе для национальной системы маркировки "Честный знак". Инвестпроект реализуют на территории индустриального парка "Есипово" в Солнечногорске. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что на территории индустриального парка "Есипово" компания "Глобал Принтинг Системс" планирует построить современный производственно-складской комплекс. "Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 300 миллионов рублей. На предприятии будет создано около 50 рабочих мест. Приступить к строительству первой очереди инвестор планирует уже в этом году. Весь комплекс будет запущен в работу в течение трех лет", – сказала Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, компания "Глобал Принтинг Системс" свыше 25 лет специализируется на потребительской маркировке продукции. Ранее оборудование завозилось из других стран. В настоящее время решили наладить производство в Московской области. На первом этапе на предприятии будут проводить сборку компонентов и запустят производство отдельных узлов маркировочных систем и сопутствующих изделий – крепежей и стендов. В перспективе компания планирует полностью все детали и элементы оборудования производить в Подмосковье. Гендиректор "Глобал Принтинг Системс" Андрей Курячий уточнил, что маркировочный принтер является лишь частью большого решения. Уникальность компании в том, что она не продает оборудование, а поставляет своим клиентам комплексные решения для маркировки, этикетировки, упаковки. "Мы устанавливаем оборудование, программное обеспечение и учим взаимодействовать как с внутренними системами предприятия - управления, учета и контроля, так и с национальной системой "Честный знак". В дальнейшем предприятие может самостоятельно маркировать свою продукцию, а покупатель самостоятельно проверять подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции", - пояснил Курячий. По информации пресс-службы, маркировочное оборудование "Глобал Принтинг Системс" используется практически во всех отраслях промышленности – пищевой, горнодобывающей, химической, нефтехимической, металлургической, энергетической, фармацевтической и текстильной.

https://realty.ria.ru/20231101/avtostantsii-1906741047.html

https://ria.ru/20231025/fermy-1905258621.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск