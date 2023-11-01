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Источник оценил дальнейшие перспективы переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 01.11.2023 (обновлено: 11:44 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/peregovory-1906631290.html
Источник оценил дальнейшие перспективы переговоров России и Украины
Источник оценил дальнейшие перспективы переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.11.2023
Источник оценил дальнейшие перспективы переговоров России и Украины
Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о готовности страны продолжать выступать переговорной... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:39
2023-11-01T11:44
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
в мире
россия
виктор хренин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о готовности страны продолжать выступать переговорной площадкой для Москвы и Киева, заявил, что белорусские посреднические усилия, предоставление переговорной площадки и добрых услуг трудно переоценить, однако дальнейшие перспективы переговоров РФ и Украины упираются в полное отсутствие политической воли нынешнего киевского руководства.Ранее глава Минобороны Белоруссии заявил, что его страна готова продолжать выступать переговорной площадкой для России и Украины, всемерно содействовать мирному урегулированию."Белорусские посреднические усилия, предоставление переговорной площадки и добрых услуг трудно переоценить", - сказал источник.Он напомнил, что в Белоруссии были подписаны Минские соглашения между Киевом и Донбассом, проходили заседания Контактной группы по их выполнению, в прошлом году состоялось несколько раундов российско-украинских переговоров, которые были прерваны Киевом."Их дальнейшие перспективы упираются в полное отсутствие политической воли нынешнего киевского руководства", - заключил он.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
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украина, белоруссия, в мире, россия, виктор хренин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, В мире, Россия, Виктор Хренин
Источник оценил дальнейшие перспективы переговоров России и Украины

Перспективы переговоров с Киевом упираются в отсутствие у него политической воли

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о готовности страны продолжать выступать переговорной площадкой для Москвы и Киева, заявил, что белорусские посреднические усилия, предоставление переговорной площадки и добрых услуг трудно переоценить, однако дальнейшие перспективы переговоров РФ и Украины упираются в полное отсутствие политической воли нынешнего киевского руководства.
Ранее глава Минобороны Белоруссии заявил, что его страна готова продолжать выступать переговорной площадкой для России и Украины, всемерно содействовать мирному урегулированию.
«
"Белорусские посреднические усилия, предоставление переговорной площадки и добрых услуг трудно переоценить", - сказал источник.
Он напомнил, что в Белоруссии были подписаны Минские соглашения между Киевом и Донбассом, проходили заседания Контактной группы по их выполнению, в прошлом году состоялось несколько раундов российско-украинских переговоров, которые были прерваны Киевом.
"Их дальнейшие перспективы упираются в полное отсутствие политической воли нынешнего киевского руководства", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелоруссияВ миреРоссияВиктор Хренин
 
 
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