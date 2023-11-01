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Глава СК поручил разобраться с выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени - РИА Новости, 01.11.2023
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10:53 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/pensionery-1906618630.html
Глава СК поручил разобраться с выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени
Глава СК поручил разобраться с выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени - РИА Новости, 01.11.2023
Глава СК поручил разобраться с выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил СУСК РФ по Тюменской области разобраться в ситуации, когда пенсионеров из их квартиры выселила родная дочь. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:53
2023-11-01T10:53
происшествия
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил СУСК РФ по Тюменской области разобраться в ситуации, когда пенсионеров из их квартиры выселила родная дочь. "В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени пожилую пару выселили из собственной квартиры. По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по Тюменской области Бессмельцеву А.А. представить доклад по ситуации", - сообщила пресс-служба СК РФ. Информация о том, что пожилых супругов Дмитрия и Викторию Марчук выселила из квартиры дочь, была опубликована в региональных СМИ. В частности, 72.ру пишет, что пенсионеры получили квартиру как переселенцы с Севера в микрорайоне "Ямальский-1" в 2013 году, часто ездили к сыну в Ноябрьск, а в 2018 году одновременно лежали в больницах. По их мнению, как раз в это время дочь и могла переоформить документы и зарегистрировать свое право на недвижимость в Росреестре. Оставшиеся без квартиры пенсионеры написали заявление в полицию. В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области РИА Новости сообщили, что "заявление по данному факту поступило, ведется проверка".
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происшествия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), тюмень
Происшествия, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Тюмень
Глава СК поручил разобраться с выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени

Бастрыкин поручил разобраться с выселением пожилой пары из их квартиры в Тюмени

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет России
Следственный комитет России - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил СУСК РФ по Тюменской области разобраться в ситуации, когда пенсионеров из их квартиры выселила родная дочь.
«
"В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени пожилую пару выселили из собственной квартиры. По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по Тюменской области Бессмельцеву А.А. представить доклад по ситуации", - сообщила пресс-служба СК РФ.
Информация о том, что пожилых супругов Дмитрия и Викторию Марчук выселила из квартиры дочь, была опубликована в региональных СМИ. В частности, 72.ру пишет, что пенсионеры получили квартиру как переселенцы с Севера в микрорайоне "Ямальский-1" в 2013 году, часто ездили к сыну в Ноябрьск, а в 2018 году одновременно лежали в больницах. По их мнению, как раз в это время дочь и могла переоформить документы и зарегистрировать свое право на недвижимость в Росреестре. Оставшиеся без квартиры пенсионеры написали заявление в полицию.
В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области РИА Новости сообщили, что "заявление по данному факту поступило, ведется проверка".
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ПроисшествияТюменская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Тюмень
 
 
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