https://ria.ru/20231101/pensionery-1906618630.html

Глава СК поручил разобраться с выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени

Глава СК поручил разобраться с выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени - РИА Новости, 01.11.2023

Глава СК поручил разобраться с выселением пенсионеров из квартиры в Тюмени

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил СУСК РФ по Тюменской области разобраться в ситуации, когда пенсионеров из их квартиры выселила родная дочь. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:53

2023-11-01T10:53

2023-11-01T10:53

происшествия

тюменская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

тюмень

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил СУСК РФ по Тюменской области разобраться в ситуации, когда пенсионеров из их квартиры выселила родная дочь. "В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени пожилую пару выселили из собственной квартиры. По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по Тюменской области Бессмельцеву А.А. представить доклад по ситуации", - сообщила пресс-служба СК РФ. Информация о том, что пожилых супругов Дмитрия и Викторию Марчук выселила из квартиры дочь, была опубликована в региональных СМИ. В частности, 72.ру пишет, что пенсионеры получили квартиру как переселенцы с Севера в микрорайоне "Ямальский-1" в 2013 году, часто ездили к сыну в Ноябрьск, а в 2018 году одновременно лежали в больницах. По их мнению, как раз в это время дочь и могла переоформить документы и зарегистрировать свое право на недвижимость в Росреестре. Оставшиеся без квартиры пенсионеры написали заявление в полицию. В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области РИА Новости сообщили, что "заявление по данному факту поступило, ведется проверка".

https://radiosputnik.ria.ru/20231031/moshenniki-1906462907.html

тюменская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), тюмень