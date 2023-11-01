https://ria.ru/20231101/obstrel-1906666816.html

При обстреле Донецка ранены двое мужчин

При обстреле Донецка ранены двое мужчин - РИА Новости, 01.11.2023

При обстреле Донецка ранены двое мужчин

Два мирных жителя ранены в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:30

2023-11-01T13:30

2023-11-01T13:32

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "В результате обстрела по улице Добровольского, 4 ранены мужчины 1998 и 2001 годов рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало., что украинские войска в 10.30 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кроме того, в 12.45 ВСУ выпустили еще три снаряда этого же калибра по Куйбышевскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906629475.html

https://ria.ru/20231101/gorlovka-1906634459.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия