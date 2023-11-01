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При обстреле Донецка ранены двое мужчин - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 01.11.2023 (обновлено: 13:32 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/obstrel-1906666816.html
При обстреле Донецка ранены двое мужчин
При обстреле Донецка ранены двое мужчин - РИА Новости, 01.11.2023
При обстреле Донецка ранены двое мужчин
Два мирных жителя ранены в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:30
2023-11-01T13:32
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "В результате обстрела по улице Добровольского, 4 ранены мужчины 1998 и 2001 годов рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало., что украинские войска в 10.30 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кроме того, в 12.45 ВСУ выпустили еще три снаряда этого же калибра по Куйбышевскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906629475.html
https://ria.ru/20231101/gorlovka-1906634459.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Донецка ранены двое мужчин

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"В результате обстрела по улице Добровольского, 4 ранены мужчины 1998 и 2001 годов рождения", - говорится в сообщении представительства.
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Ранее представительство сообщало., что украинские войска в 10.30 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кроме того, в 12.45 ВСУ выпустили еще три снаряда этого же калибра по Куйбышевскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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