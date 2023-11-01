https://ria.ru/20231101/oborudovanie-1906669248.html
Гладков рассказал о новом оборудовании для белгородских больниц
Гладков рассказал о новом оборудовании для белгородских больниц - РИА Новости, 01.11.2023
Гладков рассказал о новом оборудовании для белгородских больниц
Семь центральных районных больниц Белгородской области получат новое оборудование, средства на которое выделено из федерального бюджета, для выявления сахарного РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:34
2023-11-01T13:34
2023-11-01T13:34
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Семь центральных районных больниц Белгородской области получат новое оборудование, средства на которое выделено из федерального бюджета, для выявления сахарного диабета и контроля состояния диабетиков, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Правительство Российской Федерации и министерство здравоохранения Российской Федерации выделили нам 12,5 миллиона рублей для приобретения медицинского оборудования, которое выявляет и контролирует состояние здоровья наших жителей, которые больны сахарным диабетом", - написал Гладков. Глава региона пояснил, что сейчас такое оборудование есть только в областной больнице, а теперь еще появится и в семи центральных районных больницах: Белгородской, Алексеевской, Яковлевской, Шебекинской, Валуйской, Старооскольской, Губкинской. "Безусловно, никому не надо объяснять, что для людей, которые больны сложным заболеванием, наличие доступного медицинского оборудования, конечно, в сторону больших изменений", - подчеркнул губернатор. Он напомнил о том, что несколько лет назад власти региона вместе с жителями принимали решение по приобретению датчиков удаленного контроля за уровнем сахара в крови для белгородских детей. Сейчас регион закупает около 14 тысяч таких датчиков. В области примерно 650 детей больны сахарным диабетом. На следующий год в областной бюджет заложены деньги для приобретения порядка 17 тысяч датчиков с небольшим запасом, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего опасения, что датчиков может не хватить. "Мы все видим, я сам общался с детьми, которые подходили и говорили мне, что благодаря этой системе изменилось качество их жизни. Многим детям это позволило даже начать регулярно заниматься спортом. Я рад, что нам удается реализовывать новые проекты, которые помогают тем людям, которые находятся в достаточно сложной жизненной ситуации", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20231026/gladkov-1905339587.html
https://ria.ru/20231025/gladkov-1905135682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости.
Семь центральных районных больниц Белгородской области получат новое оборудование, средства на которое выделено из федерального бюджета, для выявления сахарного диабета и контроля состояния диабетиков, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
"Правительство Российской Федерации и министерство здравоохранения Российской Федерации выделили нам 12,5 миллиона рублей для приобретения медицинского оборудования, которое выявляет и контролирует состояние здоровья наших жителей, которые больны сахарным диабетом", - написал Гладков.
Глава региона пояснил, что сейчас такое оборудование есть только в областной больнице, а теперь еще появится и в семи центральных районных больницах: Белгородской, Алексеевской, Яковлевской, Шебекинской, Валуйской, Старооскольской, Губкинской.
"Безусловно, никому не надо объяснять, что для людей, которые больны сложным заболеванием, наличие доступного медицинского оборудования, конечно, в сторону больших изменений", - подчеркнул губернатор.
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Он напомнил о том, что несколько лет назад власти региона вместе с жителями принимали решение по приобретению датчиков удаленного контроля за уровнем сахара в крови для белгородских детей. Сейчас регион закупает около 14 тысяч таких датчиков. В области примерно 650 детей больны сахарным диабетом. На следующий год в областной бюджет заложены деньги для приобретения порядка 17 тысяч датчиков с небольшим запасом, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего опасения, что датчиков может не хватить.
"Мы все видим, я сам общался с детьми, которые подходили и говорили мне, что благодаря этой системе изменилось качество их жизни. Многим детям это позволило даже начать регулярно заниматься спортом. Я рад, что нам удается реализовывать новые проекты, которые помогают тем людям, которые находятся в достаточно сложной жизненной ситуации", - отметил Гладков.
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