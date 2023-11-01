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В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны
В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны - РИА Новости, 01.11.2023
В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны
Прокуратура Нидерландов сообщила о задержании двух сотрудников правоохранительных органов по подозрению в разглашении государственной тайны. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:29
2023-11-01T13:29
2023-11-01T13:29
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ГААГА, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов сообщила о задержании двух сотрудников правоохранительных органов по подозрению в разглашении государственной тайны. "Шестидесятичетырехлетний мужчина из Роттердама и 35-летняя женщина из Гауды были задержаны в четверг, 26 октября 2023 года, по подозрению в хранении и разглашении сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры в среду.Отмечается, что задержанный мужчина является сотрудником Национального координационного центра по борьбе с терроризмом (NCTV), а также национального подразделения полиции; женщина - бывшая сотрудница NCTV, недавно перешедшая на работу в полицию. Подозреваемые предстали перед судебным следователем во вторник днем, 31 октября, он решил оставить их под стражей на 14 дней.
https://ria.ru/20230911/gostayna-1895686813.html
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в мире, нидерланды, роттердам
В мире, Нидерланды, Роттердам
В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны
В Нидерландах задержали мужчину и женщину за разглашение гостайны