Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/niderlandy-1906666670.html
В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны
В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны - РИА Новости, 01.11.2023
В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны
Прокуратура Нидерландов сообщила о задержании двух сотрудников правоохранительных органов по подозрению в разглашении государственной тайны. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:29
2023-11-01T13:29
в мире
нидерланды
роттердам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg
ГААГА, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов сообщила о задержании двух сотрудников правоохранительных органов по подозрению в разглашении государственной тайны. &quot;Шестидесятичетырехлетний мужчина из Роттердама и 35-летняя женщина из Гауды были задержаны в четверг, 26 октября 2023 года, по подозрению в хранении и разглашении сведений, составляющих государственную тайну&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры в среду.Отмечается, что задержанный мужчина является сотрудником Национального координационного центра по борьбе с терроризмом (NCTV), а также национального подразделения полиции; женщина - бывшая сотрудница NCTV, недавно перешедшая на работу в полицию. Подозреваемые предстали перед судебным следователем во вторник днем, 31 октября, он решил оставить их под стражей на 14 дней.
https://ria.ru/20230911/gostayna-1895686813.html
нидерланды
роттердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_5073259f895a258ae0fef4265046121a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, роттердам
В мире, Нидерланды, Роттердам
В Нидерландах задержали двух правоохранителей за разглашение гостайны

В Нидерландах задержали мужчину и женщину за разглашение гостайны

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов сообщила о задержании двух сотрудников правоохранительных органов по подозрению в разглашении государственной тайны.
«

"Шестидесятичетырехлетний мужчина из Роттердама и 35-летняя женщина из Гауды были задержаны в четверг, 26 октября 2023 года, по подозрению в хранении и разглашении сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры в среду.

Отмечается, что задержанный мужчина является сотрудником Национального координационного центра по борьбе с терроризмом (NCTV), а также национального подразделения полиции; женщина - бывшая сотрудница NCTV, недавно перешедшая на работу в полицию.
Подозреваемые предстали перед судебным следователем во вторник днем, 31 октября, он решил оставить их под стражей на 14 дней.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Эстонии заявили, что данные о премьере и ее муже являются гостайной
11 сентября, 21:32
 
В миреНидерландыРоттердам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала