https://ria.ru/20231101/nakhodka-1906609444.html

В Приморье свыше 32 тысяч жителей остались без холодной воды

В Приморье свыше 32 тысяч жителей остались без холодной воды - РИА Новости, 01.11.2023

В Приморье свыше 32 тысяч жителей остались без холодной воды

Свыше 32 тысяч жителей Находки Приморского края остались без холодной воды при проведении ремонтных работ на электросетях, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:16

2023-11-01T10:16

2023-11-01T10:16

происшествия

находка

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Свыше 32 тысяч жителей Находки Приморского края остались без холодной воды при проведении ремонтных работ на электросетях, сообщает прокуратура региона. "В 9.00 (02.00 мск) 1 ноября в результате планового отключения электроснабжения аварийно прекращено холодное водоснабжение 219 многовартирных домов, в которых проживают более 32 тысяч человек, и 25 социальных объектов Находкинского городского округа", - говорится в сообщении. Обеспечен подвоз воды местным жителям. Прокуратура проводит проверку. Ведомство выяснит причины отсутствия резервного источника питания для водонасосной станции в условиях проведения ремонта основной ЛЭП.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905325080.html

находка

приморский край

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происшествия, находка, приморский край