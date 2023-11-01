https://ria.ru/20231101/moskva-1906650144.html

Инженерные системы по программе капремонта обновили в более 10 тысяч домов

Инженерные системы по программе капремонта обновили в более 10 тысяч домов - РИА Новости, 01.11.2023

Инженерные системы по программе капремонта обновили в более 10 тысяч домов

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили инженерные системы в более 10 тысячи столичных многоквартирных домов в рамках программы капремонта, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили инженерные системы в более 10 тысячи столичных многоквартирных домов в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысячи инженерных систем. За время реализации программы с 2015 года в свыше 10 тысячи жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в рамках капремонта в Москве меняют основные инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электрики. Кроме того, в перечень входит ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики, пожарного водопровода, внутреннего водостока и замена мусоропроводов. "При проведении капитального ремонта производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. В работах используем исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что, например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.

https://realty.ria.ru/20231101/kapremont-1906495902.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков