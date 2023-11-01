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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.11.2023
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13:35 01.11.2023 (обновлено: 13:46 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/lukashenko-1906669708.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.11.2023
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:35
2023-11-01T13:46
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко и Путин провели телефонный разговор. Ждем его подробности", - говорится в сообщении.Позже пресс-служба Кремля рассказала подробности переговоров. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
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владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко обсудили по телефону подготовку к заседанию Совбеза ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Лукашенко и Путин провели телефонный разговор. Ждем его подробности", - говорится в сообщении.
Позже пресс-служба Кремля рассказала подробности переговоров. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
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