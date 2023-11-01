https://ria.ru/20231101/lukashenko-1906669708.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.11.2023
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:35
2023-11-01T13:35
2023-11-01T13:46
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политика
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко и Путин провели телефонный разговор. Ждем его подробности", - говорится в сообщении.Позже пресс-служба Кремля рассказала подробности переговоров. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко обсудили по телефону подготовку к заседанию Совбеза ОДКБ