https://ria.ru/20231101/lukashenko-1906669708.html

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.11.2023

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:35

2023-11-01T13:35

2023-11-01T13:46

владимир путин

александр лукашенко

политика

россия

белоруссия

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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко и Путин провели телефонный разговор. Ждем его подробности", - говорится в сообщении.Позже пресс-служба Кремля рассказала подробности переговоров. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html

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Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия