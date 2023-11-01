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ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата
ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата - РИА Новости, 01.11.2023
ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата
Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать публикации в американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность ввода в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:25
2023-11-01T20:25
2023-11-01T20:25
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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать публикации в американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил. Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Блюменталь отметил, что делегация конгресса в ходе своего визита в Израиль в октябре 2023 года обсуждала возможность наличия вооруженных сил Саудовской Аравии в составе такого контингента. Между тем, источник газеты сообщил ранее, что Израиль готов к обсуждению гуманитарной паузы в рамках боевых действий в секторе Газа, но прекращение огня по-прежнему не рассматривает. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Отвечая на вопрос о том, считает ли ООН легитимным ввод иностранных военных в сектор Газа без ооновского мандата, Дюжаррик сказал: "Я не собираюсь спекулировать на тему того, что может, а чего не может случиться".
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), ричард блюменталь, стефан дюжаррик, оон, хамас, politico
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Ричард Блюменталь, Стефан Дюжаррик, ООН, ХАМАС, Politico
ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата
В ООН не ответили на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата