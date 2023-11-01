Рейтинг@Mail.ru
ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/legitimnost-1906800561.html
ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата
ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата - РИА Новости, 01.11.2023
ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата
Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать публикации в американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность ввода в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:25
2023-11-01T20:25
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
ричард блюменталь
стефан дюжаррик
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:63:512:351_1920x0_80_0_0_bdb46cc3eb80d8b621b44958ec9e6a17.jpg
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать публикации в американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил. Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Блюменталь отметил, что делегация конгресса в ходе своего визита в Израиль в октябре 2023 года обсуждала возможность наличия вооруженных сил Саудовской Аравии в составе такого контингента. Между тем, источник газеты сообщил ранее, что Израиль готов к обсуждению гуманитарной паузы в рамках боевых действий в секторе Газа, но прекращение огня по-прежнему не рассматривает. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Отвечая на вопрос о том, считает ли ООН легитимным ввод иностранных военных в сектор Газа без ооновского мандата, Дюжаррик сказал: "Я не собираюсь спекулировать на тему того, что может, а чего не может случиться".
https://ria.ru/20231101/deti-1906797947.html
израиль
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:15:512:399_1920x0_80_0_0_5531012a5d875a2df1883b597790defa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), ричард блюменталь, стефан дюжаррик, оон, хамас, politico
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Ричард Блюменталь, Стефан Дюжаррик, ООН, ХАМАС, Politico
ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата

В ООН не ответили на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать публикации в американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил.
Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Блюменталь отметил, что делегация конгресса в ходе своего визита в Израиль в октябре 2023 года обсуждала возможность наличия вооруженных сил Саудовской Аравии в составе такого контингента. Между тем, источник газеты сообщил ранее, что Израиль готов к обсуждению гуманитарной паузы в рамках боевых действий в секторе Газа, но прекращение огня по-прежнему не рассматривает. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации палестинского движения ХАМАС.
Отвечая на вопрос о том, считает ли ООН легитимным ввод иностранных военных в сектор Газа без ооновского мандата, Дюжаррик сказал: "Я не собираюсь спекулировать на тему того, что может, а чего не может случиться".
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В ООН осудили убийство Израилем более 3,5 тысячи детей в Газе
Вчера, 20:03
 
В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Ричард БлюментальСтефан ДюжаррикООНХАМАСPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала