https://ria.ru/20231101/legitimnost-1906800561.html

ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата

ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата - РИА Новости, 01.11.2023

ООН не ответила на вопрос о легитимности ввода войск США в Газу без мандата

Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать публикации в американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность ввода в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:25

2023-11-01T20:25

2023-11-01T20:25

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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Официальный представить генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать публикации в американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил. Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Блюменталь отметил, что делегация конгресса в ходе своего визита в Израиль в октябре 2023 года обсуждала возможность наличия вооруженных сил Саудовской Аравии в составе такого контингента. Между тем, источник газеты сообщил ранее, что Израиль готов к обсуждению гуманитарной паузы в рамках боевых действий в секторе Газа, но прекращение огня по-прежнему не рассматривает. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Отвечая на вопрос о том, считает ли ООН легитимным ввод иностранных военных в сектор Газа без ооновского мандата, Дюжаррик сказал: "Я не собираюсь спекулировать на тему того, что может, а чего не может случиться".

https://ria.ru/20231101/deti-1906797947.html

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), ричард блюменталь, стефан дюжаррик, оон, хамас, politico