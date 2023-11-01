https://ria.ru/20231101/iran-1906727078.html

Иран не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Иран не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

Иран не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Иран не хочет разрастания конфликта между Палестиной и Израилем, но считает необходимым давление на израильских военных, чтобы ограничить их возможности в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:02

2023-11-01T16:02

2023-11-01T16:02

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Иран не хочет разрастания конфликта между Палестиной и Израилем, но считает необходимым давление на израильских военных, чтобы ограничить их возможности в действиях против ХАМАС, сообщает газета New York Times со ссылкой на главу иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и знакомые со стратегией Тегерана источники. "Хочу подчеркнуть, что мы не преследуем цель разрастания этой войны. Регион находится в точке кипения и в любой момент может взорваться, и это может быть неизбежно. Если это произойдет, все стороны потеряют контроль", - сказал газете Абдоллахиан. Он также отметил, что бойцы в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии могут открыть несколько фронтов против Израиля, что может привести к тому, "что дело пойдет не так, как хотел бы израильский режим". Близкие к правительству Ирана источники добавили, что Тегеран не хочет превращения конфликта между Израилем и Палестиной в региональную войну. "Цель сейчас не в полномасштабной войне, а в том, чтобы сохранять давление на израильских военных, чтобы возможно ограничить их способности вести войну против ХАМАС", - говорится в материале издания со ссылкой на источники. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/iran-1906726459.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, палестина, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году