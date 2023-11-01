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СМИ: соглашение при участии Катара позволило иностранцам покинуть Газу
СМИ: соглашение при участии Катара позволило иностранцам покинуть Газу - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: соглашение при участии Катара позволило иностранцам покинуть Газу
Соглашение при посредничестве Катара предусматривает выход всех иностранцев из Газы, оно не связано с переговорами о пленных, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:02
2023-11-01T12:02
2023-11-01T12:03
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Соглашение при посредничестве Катара предусматривает выход всех иностранцев из Газы, оно не связано с переговорами о пленных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг передавало, что палестинское движение ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа, среди них сотрудники международной организации, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии. "Катар выступил посредником соглашения между Израилем, ХАМАС и Египтом при координации США, которое позволит выход всех иностранных граждан и серьезно раненых гражданских из Газы... Это соглашение отдельно о любых переговорах о заложниках", - говорится в сообщении CNN.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, катар, израиль, египет
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире, Катар, Израиль, Египет
СМИ: соглашение при участии Катара позволило иностранцам покинуть Газу
CNN: соглашение при участии Катара позволило всем иностранцам покинуть Газу