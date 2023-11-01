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В Астрахани проверят информацию о жестоком избиении щенка подростками - РИА Новости, 01.11.2023
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22:00 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/informatsiya-1906814071.html
В Астрахани проверят информацию о жестоком избиении щенка подростками
В Астрахани проверят информацию о жестоком избиении щенка подростками - РИА Новости, 01.11.2023
В Астрахани проверят информацию о жестоком избиении щенка подростками
Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации в СМИ о жестоком избиении щенка подростками, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:00
2023-11-01T22:00
происшествия
астрахань
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации в СМИ о жестоком избиении щенка подростками, сообщает надзорное ведомство. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что подростки жестоко избили маленького щенка в Трусовском районе Астрахани. Женщина, которая стала очевидцем произошедшего, обратилась за помощью, и щенка отвезли в ветклинику. Там ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом скуловых костей и верхней челюсти, повреждение зубов. "По данному факту органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход и результаты проверки взяты прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20231030/sobaka-1906231401.html
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия
В Астрахани проверят информацию о жестоком избиении щенка подростками

Прокуратура Астрахани проверит информацию о жестоком избиении щенка подростками

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации в СМИ о жестоком избиении щенка подростками, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что подростки жестоко избили маленького щенка в Трусовском районе Астрахани. Женщина, которая стала очевидцем произошедшего, обратилась за помощью, и щенка отвезли в ветклинику. Там ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом скуловых костей и верхней челюсти, повреждение зубов.
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«
"По данному факту органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход и результаты проверки взяты прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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