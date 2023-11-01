https://ria.ru/20231101/informatsiya-1906814071.html

В Астрахани проверят информацию о жестоком избиении щенка подростками

В Астрахани проверят информацию о жестоком избиении щенка подростками - РИА Новости, 01.11.2023

В Астрахани проверят информацию о жестоком избиении щенка подростками

Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации в СМИ о жестоком избиении щенка подростками, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:00

2023-11-01T22:00

2023-11-01T22:00

происшествия

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации в СМИ о жестоком избиении щенка подростками, сообщает надзорное ведомство. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что подростки жестоко избили маленького щенка в Трусовском районе Астрахани. Женщина, которая стала очевидцем произошедшего, обратилась за помощью, и щенка отвезли в ветклинику. Там ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом скуловых костей и верхней челюсти, повреждение зубов. "По данному факту органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход и результаты проверки взяты прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20231030/sobaka-1906231401.html

https://ria.ru/20231025/podrostok-1905144128.html

астрахань

астраханская область

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происшествия, астрахань, астраханская область, россия