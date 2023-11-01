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Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией - РИА Новости, 01.11.2023
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21:03 01.11.2023 (обновлено: 21:13 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/inflyatsiya-1906805630.html
Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией
Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией - РИА Новости, 01.11.2023
Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку следить за инфляцией, отслеживать динамику цен на социально значимые товары и услуги. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:03
2023-11-01T21:13
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
правительство рф
россия
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку следить за инфляцией, отслеживать динамику цен на социально значимые товары и услуги."Еще раз обращаю внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции. Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам", - заявил Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.
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центральный банк рф (цб рф), владимир путин, правительство рф, россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Правительство РФ, Россия, Экономика
Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией

Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией, отслеживать динамику цен

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку следить за инфляцией, отслеживать динамику цен на социально значимые товары и услуги.
«
"Еще раз обращаю внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции. Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам", - заявил Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин
Вчера, 20:56
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинПравительство РФРоссияЭкономика
 
 
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