https://ria.ru/20231101/inflyatsiya-1906805630.html

Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией

Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией - РИА Новости, 01.11.2023

Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку следить за инфляцией, отслеживать динамику цен на социально значимые товары и услуги. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:03

2023-11-01T21:03

2023-11-01T21:13

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

правительство рф

россия

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку следить за инфляцией, отслеживать динамику цен на социально значимые товары и услуги."Еще раз обращаю внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции. Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам", - заявил Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20231101/dokhody-1906804459.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

центральный банк рф (цб рф), владимир путин, правительство рф, россия, экономика