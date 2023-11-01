https://ria.ru/20231101/granty-1906632024.html

Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов IT-компаниям на разработки

Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов IT-компаниям на разработки - РИА Новости, 01.11.2023

Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов IT-компаниям на разработки

Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов на разработки IT-компаниям, но оставить господдержку для крупных корпоративных заказчиков и стартапов, поддержка РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:44

2023-11-01T11:44

2023-11-01T16:35

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fea4ebae7ed76ed5d728f69cf2992700.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов на разработки IT-компаниям, но оставить господдержку для крупных корпоративных заказчиков и стартапов, поддержка IT-компаний будет осуществляться в виде льготных кредитов или стимулирования спроса, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью CNEWS."Форма поддержки напрямую IT-компаний (будет - ред.) либо через льготные кредиты, либо через стимулирование спроса", - сказал Шадаев. "В первом случае, когда мы говорим про гранты малым предприятиям, стартапам, мы как бы "удобряем" почву, в случае с заказчиками - мы поддерживаем их инициативу, их осознанный выбор того или иного вендора. Пока напрямую предоставлять гранты напрямую IT-компаниям с нашей стороны очень затруднительно с точки зрения именно проведения экспертизы. Рынок у нас все равно небольшой", - отметил министр.По его словам, рабочая гипотеза состоит в том, что министерство остается в "сегменте "посева" и финансирования MVP" (минимально жизнеспособный продукт), а также будет помогать крупным корпоративным заказчикам разрабатывать и внедрять у себя российские наработанные решения, которые будут менять зрелые зарубежные продукты."Сегмент, с которым мы не можем разобраться и, скорее всего, по итогам аудита, который мы пока не будем продолжать, - это сегмент поддержки напрямую новых разработок IT-компаний, которые напрямую раньше подавали заявки в Минцифры. Это связано с тем, что, в общем-то, надо четко ответить на вопрос, что у нас не хватает ни экспертизы, ни детального глубокого понимания технологии для того, чтобы определить, какой продукт нужно финансово поддержать, а какой в этом смысле не требует такой поддержки", - добавил министр.По его мнению, у крупных заказчиков уже выстроены производственные процессы, они понимают, какой продукт и какой разработчик может сделать технологию, которая станет аналогом для зарубежной. В этом случае ответственность переносится на самого заказчика, он софинансирует разработку. Таким образом, Минцифры поддерживает их инициативу, их осознанный выбор того или иного вендора.Что касается законопроекта, который направлен на стимулирование спроса до всех или для системно значимых компаний, по словам Шадаева, он находится уже в Госдуме. "Мы надеемся, что он будет принят до конца года, он прошел все стадии согласования. На самом деле статус системно значимых просто определит упрощенный доступ на рынок госзаказа и заказал госкомпаний", - сказал Шадаев.Ранее в октябре Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационным технологиям заявил, что проект бюджета РФ на следующий год не предусматривает выделение средств на новые гранты для IT-компаний, только средства для финансирования уже принятых обязательств. В июле Минцифры приостановило выдачу грантов: планировалось обновить состав органов принятия решений и пула экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, а также провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах.

https://ria.ru/20231026/nalog-1905383894.html

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905393422.html

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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, экономика