Рейтинг@Mail.ru
В сенате США подтвердили, что обсуждают ввод многонациональных сил в Газу - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 01.11.2023 (обновлено: 19:51 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906795373.html
В сенате США подтвердили, что обсуждают ввод многонациональных сил в Газу
В сенате США подтвердили, что обсуждают ввод многонациональных сил в Газу - РИА Новости, 01.11.2023
В сенате США подтвердили, что обсуждают ввод многонациональных сил в Газу
Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T19:45
2023-11-01T19:51
в мире
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после ликвидации палестинского движения ХАМАС. "Идут обсуждения относительно возможного формирования международных сил… они пока еще предварительные и хрупкие", - заявил Ван Холлен. Сенатор добавил, что также поддерживает формирование многонациональных сил для ввода в Газу в качестве временного решения на "переходный" период. В свою очередь, сенатор Блюменталь отметил, что делегация конгресса в ходе своего визита в Израиль в октябре 2023 года обсуждала возможность наличия вооруженных сил Саудовской Аравии в составе такого контингента. "Не уверен, насколько активно идут обсуждения о военнослужащих США… думаю, что это могли бы быть международные сил без участия американских военных", - заявил он, оценивая возможный состав таких сил. Между тем, источник газеты сообщил ранее, что Израиль готов к обсуждению гуманитарной паузы в рамках боевых действий в секторе Газа, но прекращение огня по-прежнему не рассматривает. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Стороны также рассматривают возможность предоставления временного контроля над анклавом странам региона при поддержке войск из США, Британии, Франции и ФРГ. По информации источников, Израиль считает достойным рассмотрения возможность ввода в сектор Газа миротворческих сил. Но идея временного управления анклавом под эгидой ООН представляется Израилю непрактичной. Однако в Белом доме заявили, что на данный момент Вашингтон не обсуждает отправку американских войск в сектор Газа. Согласно одному из источников, американский президент Джо Байден считает, что отправка контингента на потенциально опасное задание может оказаться политически рискованной мерой. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231031/nebenzya-1906315437.html
https://ria.ru/20231101/ssha-1906723942.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df2ef52a56b72c92bc2f8811aa5dddba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В сенате США подтвердили, что обсуждают ввод многонациональных сил в Газу

Американские сенаторы подтвердили обсуждение ввода в Газу многонациональных сил

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после ликвидации палестинского движения ХАМАС.
"Идут обсуждения относительно возможного формирования международных сил… они пока еще предварительные и хрупкие", - заявил Ван Холлен. Сенатор добавил, что также поддерживает формирование многонациональных сил для ввода в Газу в качестве временного решения на "переходный" период.
В свою очередь, сенатор Блюменталь отметил, что делегация конгресса в ходе своего визита в Израиль в октябре 2023 года обсуждала возможность наличия вооруженных сил Саудовской Аравии в составе такого контингента. "Не уверен, насколько активно идут обсуждения о военнослужащих США… думаю, что это могли бы быть международные сил без участия американских военных", - заявил он, оценивая возможный состав таких сил.
Между тем, источник газеты сообщил ранее, что Израиль готов к обсуждению гуманитарной паузы в рамках боевых действий в секторе Газа, но прекращение огня по-прежнему не рассматривает. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации палестинского движения ХАМАС.
Стороны также рассматривают возможность предоставления временного контроля над анклавом странам региона при поддержке войск из США, Британии, Франции и ФРГ. По информации источников, Израиль считает достойным рассмотрения возможность ввода в сектор Газа миротворческих сил. Но идея временного управления анклавом под эгидой ООН представляется Израилю непрактичной.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы, заявил Небензя
31 октября, 01:01
Однако в Белом доме заявили, что на данный момент Вашингтон не обсуждает отправку американских войск в сектор Газа. Согласно одному из источников, американский президент Джо Байден считает, что отправка контингента на потенциально опасное задание может оказаться политически рискованной мерой.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
СМИ: граждане США не могут выехать из Газы из-за требований ХАМАС
Вчера, 15:55
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреСШАХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала