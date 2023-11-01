https://ria.ru/20231101/gaza-1906795373.html

В сенате США подтвердили, что обсуждают ввод многонациональных сил в Газу

В сенате США подтвердили, что обсуждают ввод многонациональных сил в Газу - РИА Новости, 01.11.2023

В сенате США подтвердили, что обсуждают ввод многонациональных сил в Газу

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:45

2023-11-01T19:45

2023-11-01T19:51

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь в среду подтвердили газете Politico сообщения о том, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после ликвидации палестинского движения ХАМАС. "Идут обсуждения относительно возможного формирования международных сил… они пока еще предварительные и хрупкие", - заявил Ван Холлен. Сенатор добавил, что также поддерживает формирование многонациональных сил для ввода в Газу в качестве временного решения на "переходный" период. В свою очередь, сенатор Блюменталь отметил, что делегация конгресса в ходе своего визита в Израиль в октябре 2023 года обсуждала возможность наличия вооруженных сил Саудовской Аравии в составе такого контингента. "Не уверен, насколько активно идут обсуждения о военнослужащих США… думаю, что это могли бы быть международные сил без участия американских военных", - заявил он, оценивая возможный состав таких сил. Между тем, источник газеты сообщил ранее, что Израиль готов к обсуждению гуманитарной паузы в рамках боевых действий в секторе Газа, но прекращение огня по-прежнему не рассматривает. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации палестинского движения ХАМАС. Стороны также рассматривают возможность предоставления временного контроля над анклавом странам региона при поддержке войск из США, Британии, Франции и ФРГ. По информации источников, Израиль считает достойным рассмотрения возможность ввода в сектор Газа миротворческих сил. Но идея временного управления анклавом под эгидой ООН представляется Израилю непрактичной. Однако в Белом доме заявили, что на данный момент Вашингтон не обсуждает отправку американских войск в сектор Газа. Согласно одному из источников, американский президент Джо Байден считает, что отправка контингента на потенциально опасное задание может оказаться политически рискованной мерой. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/nebenzya-1906315437.html

https://ria.ru/20231101/ssha-1906723942.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году