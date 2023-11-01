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На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей - РИА Новости, 01.11.2023
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12:00 01.11.2023 (обновлено: 12:07 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906635220.html
На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей
На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей - РИА Новости, 01.11.2023
На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей
Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:00
2023-11-01T12:07
в мире
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 1 ноя - РИА Новости. Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает корреспондент РИА Новости.Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.По данным корреспондента РИА Новости, к КПП прибыли люди с двойным гражданством, в том числе несколько российских семей, с надеждой на выезд из Газы.
https://ria.ru/20231101/khamas-1906598822.html
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей

Несколько российских семей хотят покинуть Газу и прибыли на КПП "Рафах"

© AP Photo / Fatima ShbairНа КПП "Рафах"
На КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
На КПП "Рафах". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 1 ноя - РИА Новости. Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает корреспондент РИА Новости.
Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.
По данным корреспондента РИА Новости, к КПП прибыли люди с двойным гражданством, в том числе несколько российских семей, с надеждой на выезд из Газы.
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
СМИ: ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа
Вчера, 09:23
 
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