https://ria.ru/20231101/gaza-1906635220.html
На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей
На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей - РИА Новости, 01.11.2023
На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей
Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:00
2023-11-01T12:00
2023-11-01T12:07
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ГАЗА, 1 ноя - РИА Новости. Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает корреспондент РИА Новости.Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.По данным корреспондента РИА Новости, к КПП прибыли люди с двойным гражданством, в том числе несколько российских семей, с надеждой на выезд из Газы.
https://ria.ru/20231101/khamas-1906598822.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей
Несколько российских семей хотят покинуть Газу и прибыли на КПП "Рафах"
ГАЗА, 1 ноя - РИА Новости. Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает корреспондент РИА Новости.
Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.
По данным корреспондента РИА Новости, к КПП прибыли люди с двойным гражданством, в том числе несколько российских семей, с надеждой на выезд из Газы.
СМИ: ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа