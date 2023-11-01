https://ria.ru/20231101/gaza-1906635220.html

На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей

На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей - РИА Новости, 01.11.2023

На КПП "Рафах" прибыли несколько российских семей

Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:00

2023-11-01T12:00

2023-11-01T12:07

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ГАЗА, 1 ноя - РИА Новости. Граждане РФ ждут разрешения израильской и египетской сторон на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах", передает корреспондент РИА Новости.Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.По данным корреспондента РИА Новости, к КПП прибыли люди с двойным гражданством, в том числе несколько российских семей, с надеждой на выезд из Газы.

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Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году