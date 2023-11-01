https://ria.ru/20231101/gaza-1906578370.html

Президент Бразилии призвал остановить войну в секторе Газа

Президент Бразилии призвал остановить войну в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023

Президент Бразилии призвал остановить войну в секторе Газа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал остановить войну в секторе Газа, в которой уже погибли тысячи детей, следует из его заявления в соцсети X. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:48

2023-11-01T03:48

2023-11-01T03:48

в мире

израиль

бразилия

луис инасиу лула да силва

хамас

палестина

сектор газа

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905488023_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_6d2a45fd273e17549a2fa6eaa5eeba2e.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал остановить войну в секторе Газа, в которой уже погибли тысячи детей, следует из его заявления в соцсети X. "Больно видеть, что три тысячи детей погибли в секторе Газа в войне, в которой они не виноваты. Те, кто развязал эту войну, оплакивают этих детей? Чувствуют всю тяжесть потери? Мы впервые видим войну, где большинство убитых - дети. Никто не берёт ответственность", - написал Лула да Силва. "Остановитесь, остановитесь ради бога!", - добавил он. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

бразилия

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, бразилия, луис инасиу лула да силва, хамас, палестина, сектор газа, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году