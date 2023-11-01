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Байден и король Иордании выступили против перемещения палестинцев из Газы

Байден и король Иордании выступили против перемещения палестинцев из Газы - РИА Новости, 01.11.2023

Байден и король Иордании выступили против перемещения палестинцев из Газы

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II в ходе разговора согласились с тем, что палестинцев нельзя силой перемещать из Газы, сообщает Белый дом. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:44

2023-11-01T03:44

2023-11-01T03:45

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II в ходе разговора согласились с тем, что палестинцев нельзя силой перемещать из Газы, сообщает Белый дом. "Они также согласились с критической важностью того, что палестинцев не будут силой перемещать за пределы сектора Газа", - говорится в сообщении. В ходе телефонного разговора Байден и король Иордании также обсудили необходимость гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе. "Президент подчеркнул важность защиты жизни гражданских и уважения международного гуманитарного права, пока Израиль защищает своих граждан и борется с терроризмом", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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