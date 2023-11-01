https://ria.ru/20231101/gaz-1906596959.html

В Сербии назвали введение акциза на российский газ Болгарией незаконным

В Сербии назвали введение акциза на российский газ Болгарией незаконным - РИА Новости, 01.11.2023

В Сербии назвали введение акциза на российский газ Болгарией незаконным

Введение Болгарией акциза на транзит по "Турецкому потоку" незаконно, особенно, в свете того, что европейских потребителей спасет только российский газ, так как РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:13

2023-11-01T09:13

2023-11-01T10:11

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БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Введение Болгарией акциза на транзит по "Турецкому потоку" незаконно, особенно, в свете того, что европейских потребителей спасет только российский газ, так как поставки из США обеспечивают лишь три процента всего потребления, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич. "То, что сделал парламент Болгарии, — нелегально. Они у себя могут делать все что вздумается и даже бомбу сбросить на трубу, как им хозяин прикажет, но это незаконное решение, которое может только навредить всем на трассе газопровода", — сказал он.При этом Вулетич отметил, что для Сербии решение Софии напрямую не приведет к подорожанию газа, так как на своей границе сербы забирают его по определенной цене."Транзит до этого момента нас не касается, но, конечно, создаются сложности, в этом и цель. Речь идет не об атаке на Сербию, но по сути, о болгарской атаке на "Газпром", — заявил глава отраслевого объединения.Вулетич напомнил, что ранее существовал проект "Южный поток". По плану трубопровод должен был снабжать юг Европы и Балканский полуостров 63 миллиардами кубических метров газа в год, а весь этот объем шел бы через территорию Болгарии, что приносило бы ей 700-800 миллионов долларов ежегодно от транзита, однако София, как считает собеседник агентства, тот проект похоронила."Сейчас происходит такая же попытка погубить "Балканский" (в газотранспортной системе Болгарии — Прим. ред.) и "Турецкий поток". Это чистая политика, не имеет отношения к экономике", — добавил он.По словам Вулетича, в мировой практике не распространены случаи, когда парламент одного государства устанавливает акциз на транзит газа — как правило, это определяется в переговорах между странами, по территории которых проходит труба, и теми, кто поставляет и получает энергоносители."На мировом рынке СПГ очень мало. США на 2023 год обещали Европе 15 миллиардов кубометров СПГ. Это всего три процента в годовом потреблении Европой газа. Вы не можете решить проблему снабжения с тремя процентами, когда прервали поставки по "Северному потоку", через который шло 110-120 миллиардов кубометров в год. Все это политика и обман людей, потому что свободного СПГ на мировом рынке нет. Его крупнейшие производители — Катар и Австралия имеют долгосрочные договоры с Японией, Южной Кореей и КНР и 90 процентов продают туда. Европу может спасти только русский газ", — подчеркнул собеседник агентства. Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт из России, а принятая мера усилит конкуренцию на рынке.Сейчас крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Сербия ранее получала свыше двух миллиардов кубометров газа в год по трубе через Украину и Венгрию. Теперь поставки осуществляются через газотранспортную систему Болгарии в специально построенный в Сербии газопровод протяженностью 402 километра. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через "Балканский поток" в Болгарии из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января 2021 года. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа, по его словам "происходят странные вещи". Он уточнил, что Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией в Сербией будет готов в первые недели ноября, что позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции. Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода, согласно плану, составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров.

https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906582994.html

https://ria.ru/20231101/vysylka-1906564556.html

https://ria.ru/20231021/bolgariya-1904203820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, болгария, европа, евросоюз, россия, сербия