https://ria.ru/20231101/ekonomika-1906640034.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 01.11.2023
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам для "сверки часов" и анализа текущей ситуации в экономике, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:21
2023-11-01T12:21
2023-11-01T12:32
россия
экономика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам для "сверки часов" и анализа текущей ситуации в экономике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Ближе к вечеру, опять во второй половине дня, он (президент - ред.) проведет совещание по экономическим вопросам. Традиционный и достаточно регулярный формат, общение с экономическим блоком и руководством администрации. Это будет ВКС", - сообщил Песков.В совещании будут участвовать премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Песков отметил, что на совещании произойдет "традиционная сверка часов, анализ текущей ситуации в экономике". Также у главы государства на среду запланированы несколько непубличных рабочих встреч.
https://ria.ru/20231013/ekonomika-1902483707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Песков: Путин проведет совещание по экономике для сверки часов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам для "сверки часов" и анализа текущей ситуации в экономике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Ближе к вечеру, опять во второй половине дня, он (президент - ред.) проведет совещание по экономическим вопросам. Традиционный и достаточно регулярный формат, общение с экономическим блоком и руководством администрации. Это будет ВКС", - сообщил Песков.
В совещании будут участвовать премьер-министр Михаил Мишустин
, первый вице-премьер Андрей Белоусов
, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
, вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
, помощник президента Максим Орешкин
, министр экономического развития Максим Решетников
, министр финансов Антон Силуанов
, глава Центробанка Эльвира Набиуллина
.
Песков отметил, что на совещании произойдет "традиционная сверка часов, анализ текущей ситуации в экономике". Также у главы государства на среду запланированы несколько непубличных рабочих встреч.
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