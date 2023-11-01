https://ria.ru/20231101/draka-1906637015.html

СК возбудит уголовное дело после драки в кафе в Самаре

СК возбудит уголовное дело после драки в кафе в Самаре - РИА Новости, 01.11.2023

СК возбудит уголовное дело после драки в кафе в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки между группой мигрантов и двумя жителями Самары в кафе, сообщил СК... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:10

2023-11-01T12:10

2023-11-01T12:10

происшествия

россия

самара

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки между группой мигрантов и двумя жителями Самары в кафе, сообщил СК России в своем Telegram-канале. Видеоролик с конфликтом между молодыми людьми появился в соцсетях во вторник, на нем компания мужчин - предположительно, выходцев из ближнего зарубежья - напала на двух жителей Самары. В соцсетях указано, что конфликт произошел в кафе "Монплезир", в результате у одного самарца диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, у второго - перелом ребер, обширные гематомы головы. Следователи проводят проверку. "Бастрыкин… поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области… возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах. Результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231101/draka-1906621369.html

россия

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, самара, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)