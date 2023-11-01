https://ria.ru/20231101/draka-1906637015.html
СК возбудит уголовное дело после драки в кафе в Самаре
СК возбудит уголовное дело после драки в кафе в Самаре - РИА Новости, 01.11.2023
СК возбудит уголовное дело после драки в кафе в Самаре
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки между группой мигрантов и двумя жителями Самары в кафе, сообщил СК... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:10
2023-11-01T12:10
2023-11-01T12:10
происшествия
россия
самара
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки между группой мигрантов и двумя жителями Самары в кафе, сообщил СК России в своем Telegram-канале. Видеоролик с конфликтом между молодыми людьми появился в соцсетях во вторник, на нем компания мужчин - предположительно, выходцев из ближнего зарубежья - напала на двух жителей Самары. В соцсетях указано, что конфликт произошел в кафе "Монплезир", в результате у одного самарца диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, у второго - перелом ребер, обширные гематомы головы. Следователи проводят проверку. "Бастрыкин… поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области… возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах. Результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231101/draka-1906621369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит уголовное дело после драки в кафе в Самаре
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки в кафе в Самаре