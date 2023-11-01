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Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян - РИА Новости, 01.11.2023
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21:37 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/dokhody-1906810858.html
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян - РИА Новости, 01.11.2023
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале выросли на 5,1% в годовом выражении, как и кварталом ранее, а по итогам 9 месяцев - на 4,8%,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:37
2023-11-01T21:37
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале выросли на 5,1% в годовом выражении, как и кварталом ранее, а по итогам 9 месяцев - на 4,8%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,1%, в январе- сентябре 2023 года по сравнению с январем-сентябрем 2022 года - на 4,8%", - говорится в сообщении. В публикации Росстата уточнена динамика показателя с начала текущего года. Так, по новой оценке, рост реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале составил 4,6% вместо прежних 4,4%, во втором - 5,1%, а не 5,3%. По итогам первого полугодия показатель вырос на 4,7% в годовом выражении. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 4,3%.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 5,1%

© iStock.com / LumiNolaПодсчет на калькуляторе
Подсчет на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© iStock.com / LumiNola
Подсчет на калькуляторе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале выросли на 5,1% в годовом выражении, как и кварталом ранее, а по итогам 9 месяцев - на 4,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
«
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,1%, в январе- сентябре 2023 года по сравнению с январем-сентябрем 2022 года - на 4,8%", - говорится в сообщении.
В публикации Росстата уточнена динамика показателя с начала текущего года. Так, по новой оценке, рост реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале составил 4,6% вместо прежних 4,4%, во втором - 5,1%, а не 5,3%. По итогам первого полугодия показатель вырос на 4,7% в годовом выражении.
Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 4,3%.
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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в августе в годовом выражении
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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