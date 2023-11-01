https://ria.ru/20231101/dokhody-1906810858.html
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян - РИА Новости, 01.11.2023
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале выросли на 5,1% в годовом выражении, как и кварталом ранее, а по итогам 9 месяцев - на 4,8%,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:37
2023-11-01T21:37
2023-11-01T21:37
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114340_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_0dda5642e44f05ad76fffda6f195b3d7.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале выросли на 5,1% в годовом выражении, как и кварталом ранее, а по итогам 9 месяцев - на 4,8%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,1%, в январе- сентябре 2023 года по сравнению с январем-сентябрем 2022 года - на 4,8%", - говорится в сообщении. В публикации Росстата уточнена динамика показателя с начала текущего года. Так, по новой оценке, рост реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале составил 4,6% вместо прежних 4,4%, во втором - 5,1%, а не 5,3%. По итогам первого полугодия показатель вырос на 4,7% в годовом выражении. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 4,3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 5,1%