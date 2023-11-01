https://ria.ru/20231101/bykovskiy-1906735103.html

Корреспондент "Известий" чувствует себя нормально после операции

Корреспондент "Известий" чувствует себя нормально после операции - РИА Новости, 01.11.2023

Корреспондент "Известий" чувствует себя нормально после операции

Корреспондент "Известий" Евгений Быковский, пострадавший при обстреле в Донецке, рассказал, что чувствует себя нормально после операции. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:22

2023-11-01T16:22

2023-11-01T16:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Корреспондент "Известий" Евгений Быковский, пострадавший при обстреле в Донецке, рассказал, что чувствует себя нормально после операции. Вечером во вторник "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они доставлены в больницу. Источник в экстренных службах Донецка позднее рассказал РИА Новости, что один журналист "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка, по остальным пострадавшим информация уточнялась. "Прооперировали, достали осколок с района печени, самый опасный, который был и за который врачи больше всего переживали. Из серьезных ранений - легкое пробито насквозь осколком, поставили дренаж для откачки крови", - сказал Быковский на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Известий". По словам журналиста, врачи продолжат наблюдение за его состоянием. "В руках остались маленькие осколки, - и в левой, и в правой, и в ключице. Видимо, сегодня будут доставать, так в принципе состояние нормальное. врачи хорошие, все правильно делают", - заключил корреспондент. В ночь на среду "Известия" сообщили, что их журналиста Евгения Быковского, получившего легкие осколочные ранения, оперируют, корреспондента Алексея Полторанина готовят к операции. Позже "Известиям" в минздраве ДНР сообщили, что двое журналистов "Известий" находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один после операции — в относительно тяжелом, он находится в реанимации.

https://ria.ru/20231101/obstrel-1906666816.html

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904844812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика