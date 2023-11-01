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Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже - РИА Новости, 01.11.2023
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15:38 01.11.2023 (обновлено: 16:47 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906720222.html
Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже
Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже - РИА Новости, 01.11.2023
Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже
Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, так как заподозрили его в шпионаже, сообщило Болгарское национальное... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:38
2023-11-01T16:47
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, так как заподозрили его в шпионаже, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ), при этом не приведя никаких оснований для таких подозрений. &quot;Приказ был издан в связи с наличием достаточных доказательств, что под видом журналиста Гацак осуществлял разведывательную деятельность на территории страны&quot;, — говорится в публикации.Но доказательства шпионажа при этом не представили. По данным телеканала, приказ о лишении аккредитации издал глава болгарского агентства национальной безопасности. В ведомстве сообщили, что российский журналист покинул Болгарию в среду 1 ноября. Согласно телеканалу, в распоряжении агентства госбезопасности помимо высылки из Болгарии также говорится о запрете на въезд и пребывание Гацака на территории стран — членов ЕС.Во вторник 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство газеты о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации Гацака.
https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906606398.html
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в мире, болгария, мария захарова, россия, софия (город)
В мире, Болгария, Мария Захарова, Россия, София (город)
Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже

Власти Болгарии лишили журналиста "РГ" аккредитации из-за подозрения в шпионаже

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, так как заподозрили его в шпионаже, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ), при этом не приведя никаких оснований для таких подозрений.
«

"Приказ был издан в связи с наличием достаточных доказательств, что под видом журналиста Гацак осуществлял разведывательную деятельность на территории страны", — говорится в публикации.

Но доказательства шпионажа при этом не представили.
По данным телеканала, приказ о лишении аккредитации издал глава болгарского агентства национальной безопасности.
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Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ
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В ведомстве сообщили, что российский журналист покинул Болгарию в среду 1 ноября. Согласно телеканалу, в распоряжении агентства госбезопасности помимо высылки из Болгарии также говорится о запрете на въезд и пребывание Гацака на территории стран — членов ЕС.
Во вторник 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство газеты о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации Гацака.
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