Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже
Власти Болгарии лишили журналиста "РГ" аккредитации из-за подозрения в шпионаже
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, так как заподозрили его в шпионаже, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ), при этом не приведя никаких оснований для таких подозрений.
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"Приказ был издан в связи с наличием достаточных доказательств, что под видом журналиста Гацак осуществлял разведывательную деятельность на территории страны", — говорится в публикации.
Но доказательства шпионажа при этом не представили.
По данным телеканала, приказ о лишении аккредитации издал глава болгарского агентства национальной безопасности.
В ведомстве сообщили, что российский журналист покинул Болгарию в среду 1 ноября. Согласно телеканалу, в распоряжении агентства госбезопасности помимо высылки из Болгарии также говорится о запрете на въезд и пребывание Гацака на территории стран — членов ЕС.
Во вторник 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство газеты о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации Гацака.