https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906720222.html

Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже

Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже - РИА Новости, 01.11.2023

Власти Болгарии заподозрили журналиста "РГ" в шпионаже

Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, так как заподозрили его в шпионаже, сообщило Болгарское национальное... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:38

2023-11-01T15:38

2023-11-01T16:47

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, так как заподозрили его в шпионаже, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ), при этом не приведя никаких оснований для таких подозрений. "Приказ был издан в связи с наличием достаточных доказательств, что под видом журналиста Гацак осуществлял разведывательную деятельность на территории страны", — говорится в публикации.Но доказательства шпионажа при этом не представили. По данным телеканала, приказ о лишении аккредитации издал глава болгарского агентства национальной безопасности. В ведомстве сообщили, что российский журналист покинул Болгарию в среду 1 ноября. Согласно телеканалу, в распоряжении агентства госбезопасности помимо высылки из Болгарии также говорится о запрете на въезд и пребывание Гацака на территории стран — членов ЕС.Во вторник 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство газеты о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации Гацака.

https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906606398.html

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, болгария, мария захарова, россия, софия (город)