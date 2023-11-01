https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906666079.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 01.11.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Беспилотник самолетного типа сбит системой ПВО над селом Новая Деревня в Белгородском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:28
2023-11-01T13:28
2023-11-01T13:32
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белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит системой ПВО над селом Новая Деревня в Белгородском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области сбили беспилотник
Гладков: над белгородским селом Новая Деревня сбили БПЛА самолетного типа