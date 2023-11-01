https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906666079.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 01.11.2023

В Белгородской области сбили беспилотник

Беспилотник самолетного типа сбит системой ПВО над селом Новая Деревня в Белгородском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:28

2023-11-01T13:28

2023-11-01T13:32

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит системой ПВО над селом Новая Деревня в Белгородском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20231101/krym-1906652482.html

россия

белгородская область

белгородский район

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россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район