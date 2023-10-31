https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906389093.html

У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети

У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети - РИА Новости, 31.10.2023

У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали утверждения президента Украины Владимира Зеленского об "агрессивных действиях"России в Черном море. "Для Зеленского прямо... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:29

2023-10-31T12:29

2023-10-31T12:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

черное море

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали утверждения президента Украины Владимира Зеленского об "агрессивных действиях"России в Черном море. "Для Зеленского прямо сейчас ситуация на грани. У него паника", — написал один из комментаторов "Все начинается в 2014 году с Майдана. Украина продает своих граждан в интересах США и НАТО", — поддержал другой. "Держу пари, что США не хотели бы видеть Россию на своих границах.. Проснись!" — отметил третий. "Вам нужно более четко подумать о том, что вы сделали. Вы продали Украину международным мусорщикам по бросовой цене", — поделился мнением еще один пользователь. "Если вы долго верите в ложь, то рано или поздно она становится правдой в ваших глазах", — заключили читатели.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские территории с моря, чем создают угрозу жизням людей и судоходству. По словам сенатора Сергея Цекова, Украину нужно лишить доступа к Черному морю, чтобы гарантировать безопасность в регионе

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906374120.html

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906336662.html

украина

черное море

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в мире, украина, владимир зеленский, черное море, вооруженные силы украины