У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали утверждения президента Украины Владимира Зеленского об "агрессивных действиях"России в Черном море.
"Для Зеленского прямо сейчас ситуация на грани. У него паника", — написал один из комментаторов
"Для Зеленского прямо сейчас ситуация на грани. У него паника", — написал один из комментаторов
"Все начинается в 2014 году с Майдана. Украина продает своих граждан в интересах США и НАТО", — поддержал другой.
"Держу пари, что США не хотели бы видеть Россию на своих границах.. Проснись!" — отметил третий.
"Вам нужно более четко подумать о том, что вы сделали. Вы продали Украину международным мусорщикам по бросовой цене", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если вы долго верите в ложь, то рано или поздно она становится правдой в ваших глазах", — заключили читатели.
"Держу пари, что США не хотели бы видеть Россию на своих границах.. Проснись!" — отметил третий.
"Вам нужно более четко подумать о том, что вы сделали. Вы продали Украину международным мусорщикам по бросовой цене", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если вы долго верите в ложь, то рано или поздно она становится правдой в ваших глазах", — заключили читатели.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские территории с моря, чем создают угрозу жизням людей и судоходству. По словам сенатора Сергея Цекова, Украину нужно лишить доступа к Черному морю, чтобы гарантировать безопасность в регионе