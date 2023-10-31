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У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906389093.html
У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети
У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети - РИА Новости, 31.10.2023
У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали утверждения президента Украины Владимира Зеленского об "агрессивных действиях"России в Черном море. "Для Зеленского прямо... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:29
2023-10-31T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали утверждения президента Украины Владимира Зеленского об "агрессивных действиях"России в Черном море. "Для Зеленского прямо сейчас ситуация на грани. У него паника", — написал один из комментаторов "Все начинается в 2014 году с Майдана. Украина продает своих граждан в интересах США и НАТО", — поддержал другой. "Держу пари, что США не хотели бы видеть Россию на своих границах.. Проснись!" — отметил третий. "Вам нужно более четко подумать о том, что вы сделали. Вы продали Украину международным мусорщикам по бросовой цене", — поделился мнением еще один пользователь. "Если вы долго верите в ложь, то рано или поздно она становится правдой в ваших глазах", — заключили читатели.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские территории с моря, чем создают угрозу жизням людей и судоходству. По словам сенатора Сергея Цекова, Украину нужно лишить доступа к Черному морю, чтобы гарантировать безопасность в регионе
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906374120.html
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html
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в мире, украина, владимир зеленский, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Черное море, Вооруженные силы Украины

У него паника. Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали утверждения президента Украины Владимира Зеленского об "агрессивных действиях"России в Черном море.

"Для Зеленского прямо сейчас ситуация на грани. У него паника", — написал один из комментаторов
Президент Украины Владимир Зеленский
Это произойдет. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Вчера, 11:33
"Все начинается в 2014 году с Майдана. Украина продает своих граждан в интересах США и НАТО", — поддержал другой.

"Держу пари, что США не хотели бы видеть Россию на своих границах.. Проснись!" — отметил третий.

"Вам нужно более четко подумать о том, что вы сделали. Вы продали Украину международным мусорщикам по бросовой цене", — поделился мнением еще один пользователь.

"Если вы долго верите в ложь, то рано или поздно она становится правдой в ваших глазах", — заключили читатели.
Кадры уничтоженного танка
"Все потеряно". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Вчера, 10:32
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские территории с моря, чем создают угрозу жизням людей и судоходству. По словам сенатора Сергея Цекова, Украину нужно лишить доступа к Черному морю, чтобы гарантировать безопасность в регионе
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Трудно найти. В Верховной раде сообщили шокирующие новости
Вчера, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЧерное мореВооруженные силы Украины
 
 
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