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В Японии утверждают, что ее воздушную границу нарушил российский вертолет
В Японии утверждают, что ее воздушную границу нарушил российский вертолет - РИА Новости, 31.10.2023
В Японии утверждают, что ее воздушную границу нарушил российский вертолет
Министерство обороны Японии утверждает, что российский вертолет якобы нарушил воздушное пространство страны во вторник в районе полуострова Немуро... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:03
2023-10-31T14:03
2023-10-31T14:03
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии утверждает, что российский вертолет якобы нарушил воздушное пространство страны во вторник в районе полуострова Немуро (губернаторство Хоккайдо), подтверждения от РФ этих данных нет. Министерство обороны Японии во вторник заявило, что в 12.44 (6.44 мск), предположительно, российский вертолет нарушил воздушное пространство Японии в районе полуострова Немуро, что в губернаторстве Хоккайдо, сообщило агентство "Киодо". Утверждается, что по дипломатическим каналам российской стороне заявлен протест. По утверждению агентства, со ссылкой на минобороны, в связи с якобы имевшим место быть инцидентом, военно-воздушные силы самообороны Японии поднимались по тревоге. Официального комментария от российской стороны в связи с этим утверждениями пока нет. РФ не раз опровергала заявления о якобы нарушении российскими судами воздушного пространства иностранных государств. Российские власти отмечали, что все полеты проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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В мире, Япония, Хоккайдо, Россия
В Японии утверждают, что ее воздушную границу нарушил российский вертолет
Минобороны Японии: российский вертолет нарушил воздушное пространство страны
ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии утверждает, что российский вертолет якобы нарушил воздушное пространство страны во вторник в районе полуострова Немуро (губернаторство Хоккайдо), подтверждения от РФ этих данных нет.
Министерство обороны Японии во вторник заявило, что в 12.44 (6.44 мск), предположительно, российский вертолет нарушил воздушное пространство Японии в районе полуострова Немуро, что в губернаторстве Хоккайдо, сообщило агентство "Киодо". Утверждается, что по дипломатическим каналам российской стороне заявлен протест. По утверждению агентства, со ссылкой на минобороны, в связи с якобы имевшим место быть инцидентом, военно-воздушные силы самообороны Японии поднимались по тревоге.
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Официального комментария от российской стороны в связи с этим утверждениями пока нет.
РФ не раз опровергала заявления о якобы нарушении российскими судами воздушного пространства иностранных государств. Российские власти отмечали, что все полеты проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.