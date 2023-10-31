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Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
15:42 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/vetnam-1906439290.html
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде - РИА Новости, 31.10.2023
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде
Во Вьетнаме, в окрестностях Дананга, спасатели помогли спуститься с водопада 31-летнему российскому туристу, сообщает Vietnam Plus. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:42
2023-10-31T15:42
туризм
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вьетнам
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Во Вьетнаме, в окрестностях Дананга, спасатели помогли спуститься с водопада 31-летнему российскому туристу, сообщает Vietnam Plus.Путешественник приехал полюбоваться десятиметровым водопадом Суой Мо Кхе Рам, но застрял среди камней. Он не мог спуститься самостоятельно из-за усиления потоков воды. Местные жители вызвали спасателей.Чтобы добраться до туриста, сотрудники экстренных служб преодолели километр скалистых склонов. Для спуска пострадавшего они использовали веревки и прочее защитное снаряжение. Спасательная операция заняла около тридцати минут.
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туризм, новости - туризм, вьетнам, дананг
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Дананг
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде

Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на десятиметровом водопаде

CC0 / Public domain / Водопад Понгур во Вьетнаме
Водопад Понгур во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
CC0 / Public domain /
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Во Вьетнаме, в окрестностях Дананга, спасатели помогли спуститься с водопада 31-летнему российскому туристу, сообщает Vietnam Plus.
Путешественник приехал полюбоваться десятиметровым водопадом Суой Мо Кхе Рам, но застрял среди камней. Он не мог спуститься самостоятельно из-за усиления потоков воды. Местные жители вызвали спасателей.
Чтобы добраться до туриста, сотрудники экстренных служб преодолели километр скалистых склонов. Для спуска пострадавшего они использовали веревки и прочее защитное снаряжение. Спасательная операция заняла около тридцати минут.
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