https://ria.ru/20231031/vetnam-1906439290.html

Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде

Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде - РИА Новости, 31.10.2023

Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде

Во Вьетнаме, в окрестностях Дананга, спасатели помогли спуститься с водопада 31-летнему российскому туристу, сообщает Vietnam Plus. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:42

2023-10-31T15:42

2023-10-31T15:42

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Во Вьетнаме, в окрестностях Дананга, спасатели помогли спуститься с водопада 31-летнему российскому туристу, сообщает Vietnam Plus.Путешественник приехал полюбоваться десятиметровым водопадом Суой Мо Кхе Рам, но застрял среди камней. Он не мог спуститься самостоятельно из-за усиления потоков воды. Местные жители вызвали спасателей.Чтобы добраться до туриста, сотрудники экстренных служб преодолели километр скалистых склонов. Для спуска пострадавшего они использовали веревки и прочее защитное снаряжение. Спасательная операция заняла около тридцати минут.

https://ria.ru/20230920/vetnam-1897084399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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