https://ria.ru/20231031/vetnam-1906439290.html
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде - РИА Новости, 31.10.2023
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде
Во Вьетнаме, в окрестностях Дананга, спасатели помогли спуститься с водопада 31-летнему российскому туристу, сообщает Vietnam Plus. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:42
2023-10-31T15:42
2023-10-31T15:42
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Во Вьетнаме, в окрестностях Дананга, спасатели помогли спуститься с водопада 31-летнему российскому туристу, сообщает Vietnam Plus.Путешественник приехал полюбоваться десятиметровым водопадом Суой Мо Кхе Рам, но застрял среди камней. Он не мог спуститься самостоятельно из-за усиления потоков воды. Местные жители вызвали спасателей.Чтобы добраться до туриста, сотрудники экстренных служб преодолели километр скалистых склонов. Для спуска пострадавшего они использовали веревки и прочее защитное снаряжение. Спасательная операция заняла около тридцати минут.
https://ria.ru/20230920/vetnam-1897084399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вьетнам, дананг
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Дананг
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на водопаде
Во Вьетнаме спасли российского туриста, застрявшего на десятиметровом водопаде