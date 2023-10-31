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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 31.10.2023

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в очередной раз в центральной части Израиля, в Тель-Авиве сигнал тревоги звучал уже третий раз за день, передает... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:09

2023-10-31T22:09

2023-10-31T22:20

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в очередной раз в центральной части Израиля, в Тель-Авиве сигнал тревоги звучал уже третий раз за день, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая город Петах-Тиква.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, в мире