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Спецслужбы России узнали, кто поджог дом Шария в Испании, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2023
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03:05 31.10.2023 (обновлено: 03:18 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/spetssluzhby-1906322186.html
Спецслужбы России узнали, кто поджог дом Шария в Испании, сообщил источник
Спецслужбы России узнали, кто поджог дом Шария в Испании, сообщил источник - РИА Новости, 31.10.2023
Спецслужбы России узнали, кто поджог дом Шария в Испании, сообщил источник
Российские спецслужбы выяснили, что за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании стоят члены занимающейся наркоторговлей ОПГ... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T03:05
2023-10-31T03:18
россия
украина
испания
анатолий шарий
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские спецслужбы выяснили, что за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании стоят члены занимающейся наркоторговлей ОПГ "Химпром", рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах РФ.Дом Шария в испанской провинции Таррагона 24 октября забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы. Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net"."Покушение – дело рук членов "Химпрома". ОПГ возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину после начала его разработки российскими спецслужбами", - сказал собеседник агентства.Шарий регулярно публикует расследования про этот наркокартель, его связи с представителями киевского режима. В последней публикации блогер рассказывал о поставках "солей" в ВСУ. Эти синтетические наркотики практически с первого употребления вызывают стойкую психологическую зависимость."Деятельность "Химпрома" давно находится в разработке у российских спецслужб. Собраны данные фактически по всей верхушке этой организации", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231025/shariy-1905106977.html
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россия, украина, испания, анатолий шарий, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Испания, Анатолий Шарий, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
Спецслужбы России узнали, кто поджог дом Шария в Испании, сообщил источник

Спецслужбы: за попыткой поджога дома блогера Шария в Испании стоит ОПГ "Химпром"

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские спецслужбы выяснили, что за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании стоят члены занимающейся наркоторговлей ОПГ "Химпром", рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах РФ.
Дом Шария в испанской провинции Таррагона 24 октября забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы. Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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25 октября, 11:20
"Покушение – дело рук членов "Химпрома". ОПГ возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину после начала его разработки российскими спецслужбами", - сказал собеседник агентства.
Шарий регулярно публикует расследования про этот наркокартель, его связи с представителями киевского режима. В последней публикации блогер рассказывал о поставках "солей" в ВСУ. Эти синтетические наркотики практически с первого употребления вызывают стойкую психологическую зависимость.
"Деятельность "Химпрома" давно находится в разработке у российских спецслужб. Собраны данные фактически по всей верхушке этой организации", - сказал собеседник агентства.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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3 августа, 11:23
 
РоссияУкраинаИспанияАнатолий ШарийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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