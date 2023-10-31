https://ria.ru/20231031/samolet-1906348407.html

Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург

Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург - РИА Новости, 31.10.2023

Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии рейсом Екатеринбург - Благовещенск вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:52

2023-10-31T09:52

2023-10-31T09:53

происшествия

благовещенск

екатеринбург

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии рейсом Екатеринбург - Благовещенск вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем", - сказала собеседница агентства. По ее словам, самолет благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово". Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, изначально рейс вылетел в понедельник в 18.25 мск, повторный вылет состоялся во вторник в 0.21 мск.

https://ria.ru/20231028/samolet-1905826460.html

благовещенск

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, екатеринбург, уральские авиалинии