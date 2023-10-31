https://ria.ru/20231031/samolet-1906348407.html
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург - РИА Новости, 31.10.2023
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии рейсом Екатеринбург - Благовещенск вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:52
2023-10-31T09:52
2023-10-31T09:53
происшествия
благовещенск
екатеринбург
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии рейсом Екатеринбург - Благовещенск вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем", - сказала собеседница агентства. По ее словам, самолет благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово". Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, изначально рейс вылетел в понедельник в 18.25 мск, повторный вылет состоялся во вторник в 0.21 мск.
https://ria.ru/20231028/samolet-1905826460.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, екатеринбург, уральские авиалинии
Происшествия, Благовещенск, Екатеринбург, Уральские авиалинии
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург
Летевший в Благовещенск борт вернулся в Екатеринбург после срабатывания датчика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии рейсом Екатеринбург - Благовещенск вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
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"Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, самолет благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово".
Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, изначально рейс вылетел в понедельник в 18.25 мск, повторный вылет состоялся во вторник в 0.21 мск.
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