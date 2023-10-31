Рейтинг@Mail.ru
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 31.10.2023 (обновлено: 09:53 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/samolet-1906348407.html
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург - РИА Новости, 31.10.2023
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии рейсом Екатеринбург - Благовещенск вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:52
2023-10-31T09:53
происшествия
благовещенск
екатеринбург
уральские авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795534_131:633:2647:2048_1920x0_80_0_0_40bf1c407fa6508b062dffb440fe64b1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии рейсом Екатеринбург - Благовещенск вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем", - сказала собеседница агентства. По ее словам, самолет благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово". Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, изначально рейс вылетел в понедельник в 18.25 мск, повторный вылет состоялся во вторник в 0.21 мск.
https://ria.ru/20231028/samolet-1905826460.html
благовещенск
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795534_162:824:1794:2048_1920x0_80_0_0_f798c4d9d9fd29c2e02cac5aa00726fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, екатеринбург, уральские авиалинии
Происшествия, Благовещенск, Екатеринбург, Уральские авиалинии
Вылетевший в Благовещенск самолет вернулся в Екатеринбург

Летевший в Благовещенск борт вернулся в Екатеринбург после срабатывания датчика

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии рейсом Екатеринбург - Благовещенск вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
«
"Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, самолет благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово".
Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, изначально рейс вылетел в понедельник в 18.25 мск, повторный вылет состоялся во вторник в 0.21 мск.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
28 октября, 14:24
 
ПроисшествияБлаговещенскЕкатеринбургУральские авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала