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ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк

В Донецке произошел крупный пожар после атаки ВСУ, удар, предварительно, пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:48

2023-10-31T20:48

2023-10-31T23:09

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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сцкк

безопасность

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ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. В Донецке произошел крупный пожар после атаки ВСУ, удар, предварительно, пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА Новости. "Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели", — рассказала очевидица Нина Николаевна.Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 19:18 мск открыли огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из РСЗО. Позднее сообщалось еще о двух запусках.По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 29 раз, выпустив 106 единиц различных боеприпасов. Пострадал один мирный житель, четыре жилых домостроения получили повреждения.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

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Крупный пожар в Донецке после обстрела ВСУ ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Крупный пожар начался после обстрела ВСУ в Донецке, предварительно, после попадания по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА Новости. 2023-10-31T20:48 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, безопасность