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ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк
В Донецке произошел крупный пожар после атаки ВСУ, удар, предварительно, пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:48
2023-10-31T20:48
2023-10-31T23:09
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донецк
вооруженные силы украины
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безопасность
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ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. В Донецке произошел крупный пожар после атаки ВСУ, удар, предварительно, пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА Новости. "Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели", — рассказала очевидица Нина Николаевна.Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 19:18 мск открыли огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из РСЗО. Позднее сообщалось еще о двух запусках.По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 29 раз, выпустив 106 единиц различных боеприпасов. Пострадал один мирный житель, четыре жилых домостроения получили повреждения.
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Крупный пожар в Донецке после обстрела ВСУ
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Крупный пожар начался после обстрела ВСУ в Донецке, предварительно, после попадания по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА Новости.
2023-10-31T20:48
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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Безопасность