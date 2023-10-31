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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 31.10.2023 (обновлено: 23:09 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/pozhar-1906538783.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк
В Донецке произошел крупный пожар после атаки ВСУ, удар, предварительно, пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:48
2023-10-31T23:09
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сцкк
безопасность
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ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. В Донецке произошел крупный пожар после атаки ВСУ, удар, предварительно, пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА Новости. "Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели", — рассказала очевидица Нина Николаевна.Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 19:18 мск открыли огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из РСЗО. Позднее сообщалось еще о двух запусках.По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 29 раз, выпустив 106 единиц различных боеприпасов. Пострадал один мирный житель, четыре жилых домостроения получили повреждения.
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Крупный пожар в Донецке после обстрела ВСУ
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Крупный пожар начался после обстрела ВСУ в Донецке, предварительно, после попадания по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА Новости.
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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Безопасность
ВСУ обстреляли Донецк

В Донецке после обстрела ВСУ начался крупный пожар

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. В Донецке произошел крупный пожар после атаки ВСУ, удар, предварительно, пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ), передает корреспондент РИА Новости.
"Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели", — рассказала очевидица Нина Николаевна.
Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 19:18 мск открыли огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из РСЗО. Позднее сообщалось еще о двух запусках.
По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 29 раз, выпустив 106 единиц различных боеприпасов. Пострадал один мирный житель, четыре жилых домостроения получили повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСЦККБезопасность
 
 
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