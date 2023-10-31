https://ria.ru/20231031/podushki-1906401325.html

"Серебряные волонтеры" из Кировской области шьют подушки для госпиталей

"Серебряные волонтеры" из Кировской области шьют подушки для госпиталей - РИА Новости, 31.10.2023

"Серебряные волонтеры" из Кировской области шьют подушки для госпиталей

Пожилые подопечные отделений дневного пребывания центров соцобслуживания Кировской области шьют подушки для раненых в ходе специальной военной операции бойцов,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:06

2023-10-31T13:06

2023-10-31T13:06

надежные люди

кировская область

котельнич

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Пожилые подопечные отделений дневного пребывания центров соцобслуживания Кировской области шьют подушки для раненых в ходе специальной военной операции бойцов, которые позволяют избежать пролежней у лежачих пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Серебряные волонтеры" - работники и подопечные социальных учреждений - с самого начала СВО помогают военнослужащим: шьют и вяжут носки, плетут сети и собирают гуманитарные грузы. "В отделении дневного пребывания центров социального обслуживания населения поселка Фаленки и города Котельнича подопечные шьют специальные подушки для раненых бойцов. Это необычные подушки. Их подкладывают в госпитале раненым бойцам под спину, ноги и руки, чтобы у пациентов не образовались пролежни", - говорится в сообщении. Все подушки переданы волонтерам, доставляющим гуманитарные грузы в зону СВО, а они уже направляют их в госпитали. На днях была отправлена новая партия. А "серебряные волонтеры" продолжают шить новые подушки для воинов. "Очень важно, чтобы сейчас мы были все вместе и оказывали посильную помощь тем, кому она требуется в первую очередь. Своих не бросаем", - говорят женщины.

https://ria.ru/20231031/avtomobili-1906352606.html

кировская область

котельнич

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кировская область, котельнич