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"Теперь в руках России": Зеленскому указали на две главные ошибки Украины
"Теперь в руках России": Зеленскому указали на две главные ошибки Украины - РИА Новости, 31.10.2023
"Теперь в руках России": Зеленскому указали на две главные ошибки Украины
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о встрече с делегацией Конгресса США в Киеве. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:10
2023-10-31T06:10
2023-10-31T06:10
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о встрече с делегацией Конгресса США в Киеве."Твоя главная ошибка — довериться США. Вторая ошибка — поддержка Израиля. Поддержка Израиля заставит мусульманские страны ненавидеть тебя. <...> Что Европа и США сделали кроме отправки оружия? Они швырнули тебя в руки России", — высказался anti-doge."Наверное, досадно осознавать, что тебя отодвинули на второй план из-за очередной повестки дня", — написал Gary Spry Jr."Либеральный миропорядок делает банкротами своих налогоплательщиков", — возмутился Human 2.0."Стыдно. Какой позор для Френча Гилла", — прокомментировал The Patriot."Поддержка Украины сейчас не в центре внимания США, вас уже забыли", — напомнил пользователь Joanna.В понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию находящихся в Киеве с визитом Палаты представителей Конгресса США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча.
https://ria.ru/20231031/pravda-1906323631.html
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