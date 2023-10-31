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ВСУ за 3 часа выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:55 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/obstrely-1906326073.html
ВСУ за 3 часа выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ за 3 часа выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ за 3 часа выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска примерно за три часа выпустили по разным районам Донецка 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T04:55
2023-10-31T04:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
стирол
нато
россия
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска примерно за три часа выпустили по разным районам Донецка 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 01.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 02.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Кроме того, согласно данным представительства, украинские войска в 0.45 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906324898.html
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донецк
донецкая народная республика
петровский район
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, стирол, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Стирол, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ за 3 часа выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку

СЦКК: ВСУ за 3 часа выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска примерно за три часа выпустили по разным районам Донецка 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 01.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 02.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Кроме того, согласно данным представительства, украинские войска в 0.45 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККСтиролНАТОРоссияПроисшествия
 
 
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