ВСУ за 3 часа выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку
СЦКК: ВСУ за 3 часа выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска примерно за три часа выпустили по разным районам Донецка 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 01.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 02.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 04.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Кроме того, согласно данным представительства, украинские войска в 0.45 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.