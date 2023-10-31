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Небензя заявил о необходимости остановить кровопролитие в секторе Газа
Небензя заявил о необходимости остановить кровопролитие в секторе Газа - РИА Новости, 31.10.2023
Небензя заявил о необходимости остановить кровопролитие в секторе Газа
Гуманитарные паузы в зоне палестино-израильского конфликта не помогут, нужно остановить кровопролитие, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:35
2023-10-31T00:35
2023-10-31T01:14
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Гуманитарные паузы в зоне палестино-израильского конфликта не помогут, нужно остановить кровопролитие, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Коллеги, время полумер и половинчатых обтекаемых призывов прошло. Никакие гуманитарные паузы не помогут. Гумпомощь невозможно оказывать в разгар военных действий. Счет жертв среди гуманитарных сотрудников уже идет на десятки", - сказал Небензя.По его словам, "все благие гуманитарные пассажи важны, но сами по себе они не остановят войну". "Приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день – остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло", - подчеркнул он.По его словам, необходима консолидация шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы двух государств. "На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231031/izrail-1906315876.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа, василий небензя, оон, россия
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа, Василий Небензя, ООН, Россия
Небензя заявил о необходимости остановить кровопролитие в секторе Газа
Небензя: гуманитарные паузы в Газе не помогут, надо остановить кровопролитие