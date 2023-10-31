https://ria.ru/20231031/napadenie-1906423940.html

Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на ученика

Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на ученика - РИА Новости, 31.10.2023

Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на ученика

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя физкультуры во Владивостоке, который на уроке напал на ученика, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:11

2023-10-31T14:11

2023-10-31T14:11

происшествия

владивосток

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58c5d647d1394a5b1b70c24821d30faa.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя физкультуры во Владивостоке, который на уроке напал на ученика, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В сентябре в соцсетях появилась видеозапись того, как некий мужчина якобы в школе №21 Владивостока применяет физическую силу к мальчику. Позже в СУСК по Приморью заявили о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за этих кадров. Сообщалось, что на видео попали учитель физкультуры и ученик. В мэрии Владивостока журналистам рассказали, что в отношении учителей, находившихся в момент инцидента в классе, и в отношении руководства школы ведется проверка. Физрука и учителя, в присутствии которого произошел инцидент, отстранили от работы с последующим увольнением, сообщали в минобре Приморья. "Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя физкультуры. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) <…> Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Приморья, фигурант, "пытаясь справиться с непослушанием ученика шестого класса, 2010 года рождения, применил в отношении ребенка физическую силу, нанеся телесные повреждения".

https://ria.ru/20231028/delo-1905871362.html

https://ria.ru/20230804/izdevatelstva-1888090596.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, приморский край