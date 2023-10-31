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Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на ученика - РИА Новости, 31.10.2023
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14:11 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/napadenie-1906423940.html
Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на ученика
Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на ученика - РИА Новости, 31.10.2023
Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на ученика
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя физкультуры во Владивостоке, который на уроке напал на ученика, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:11
2023-10-31T14:11
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя физкультуры во Владивостоке, который на уроке напал на ученика, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В сентябре в соцсетях появилась видеозапись того, как некий мужчина якобы в школе №21 Владивостока применяет физическую силу к мальчику. Позже в СУСК по Приморью заявили о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за этих кадров. Сообщалось, что на видео попали учитель физкультуры и ученик. В мэрии Владивостока журналистам рассказали, что в отношении учителей, находившихся в момент инцидента в классе, и в отношении руководства школы ведется проверка. Физрука и учителя, в присутствии которого произошел инцидент, отстранили от работы с последующим увольнением, сообщали в минобре Приморья. "Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя физкультуры. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) &lt;…&gt; Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Приморья, фигурант, "пытаясь справиться с непослушанием ученика шестого класса, 2010 года рождения, применил в отношении ребенка физическую силу, нанеся телесные повреждения".
https://ria.ru/20231028/delo-1905871362.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на ученика

Во Владивостоке будут судить бывшего физрука за нападение на мальчика в школе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя физкультуры во Владивостоке, который на уроке напал на ученика, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В сентябре в соцсетях появилась видеозапись того, как некий мужчина якобы в школе №21 Владивостока применяет физическую силу к мальчику. Позже в СУСК по Приморью заявили о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за этих кадров. Сообщалось, что на видео попали учитель физкультуры и ученик. В мэрии Владивостока журналистам рассказали, что в отношении учителей, находившихся в момент инцидента в классе, и в отношении руководства школы ведется проверка. Физрука и учителя, в присутствии которого произошел инцидент, отстранили от работы с последующим увольнением, сообщали в минобре Приморья.
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"Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя физкультуры. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) <…> Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура Приморья, фигурант, "пытаясь справиться с непослушанием ученика шестого класса, 2010 года рождения, применил в отношении ребенка физическую силу, нанеся телесные повреждения".
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