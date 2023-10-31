https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906372650.html

Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы

Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 31.10.2023

Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы

Большое количество молодежи было вовлечено в массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы обманом, в этой "акции" были заинтересованы враги России, заявил глава... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:27

2023-10-31T11:27

2023-10-31T11:27

происшествия

махачкала

сергей меликов

владимир путин

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Большое количество молодежи было вовлечено в массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы обманом, в этой "акции" были заинтересованы враги России, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире "Соловьев Live". В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "Я считаю, что большое количество молодежи в эту воскресную акцию было вовлечено обманом. Это та молодежь, у которой есть серьезный хороший потенциал для того, чтобы традиции мужества, отваги… продолжить сегодня во благо нашей страны, а не участием в акции во благо врагов нашей Родины", - сказал Меликов, отвечая на вопрос о возможном участии задержанных в специальной военной операции. Накануне в ходе пресс-подхода Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону СВО, чтобы "отмыться от позора". Он отметил, что каких-то "специальных мер" к задержанным применять не будут, но если кто-то из них решит отправиться в зону спецоперации, он будет это только приветствовать. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

https://ria.ru/20231031/melikov-1906356736.html

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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами 2023-10-31T11:27 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, сергей меликов, владимир путин, беспорядки в аэропорту махачкалы