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Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 31.10.2023
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11:27 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906372650.html
Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы
Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 31.10.2023
Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы
Большое количество молодежи было вовлечено в массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы обманом, в этой "акции" были заинтересованы враги России, заявил глава... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:27
2023-10-31T11:27
происшествия
махачкала
сергей меликов
владимир путин
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Большое количество молодежи было вовлечено в массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы обманом, в этой "акции" были заинтересованы враги России, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире "Соловьев Live". В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "Я считаю, что большое количество молодежи в эту воскресную акцию было вовлечено обманом. Это та молодежь, у которой есть серьезный хороший потенциал для того, чтобы традиции мужества, отваги… продолжить сегодня во благо нашей страны, а не участием в акции во благо врагов нашей Родины", - сказал Меликов, отвечая на вопрос о возможном участии задержанных в специальной военной операции. Накануне в ходе пресс-подхода Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону СВО, чтобы "отмыться от позора". Он отметил, что каких-то "специальных мер" к задержанным применять не будут, но если кто-то из них решит отправиться в зону спецоперации, он будет это только приветствовать. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231031/melikov-1906356736.html
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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
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происшествия, махачкала, сергей меликов, владимир путин, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Владимир Путин, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы

Меликов: враги РФ обманом вовлекли молодежь в беспорядки в аэропорту Махачкалы

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Большое количество молодежи было вовлечено в массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы обманом, в этой "акции" были заинтересованы враги России, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире "Соловьев Live".
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее
Вчера, 10:32
"Я считаю, что большое количество молодежи в эту воскресную акцию было вовлечено обманом. Это та молодежь, у которой есть серьезный хороший потенциал для того, чтобы традиции мужества, отваги… продолжить сегодня во благо нашей страны, а не участием в акции во благо врагов нашей Родины", - сказал Меликов, отвечая на вопрос о возможном участии задержанных в специальной военной операции.
Накануне в ходе пресс-подхода Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону СВО, чтобы "отмыться от позора". Он отметил, что каких-то "специальных мер" к задержанным применять не будут, но если кто-то из них решит отправиться в зону спецоперации, он будет это только приветствовать.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовВладимир ПутинБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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