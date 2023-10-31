Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы
Меликов: враги РФ обманом вовлекли молодежь в беспорядки в аэропорту Махачкалы
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Большое количество молодежи было вовлечено в массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы обманом, в этой "акции" были заинтересованы враги России, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире "Соловьев Live".
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
"Я считаю, что большое количество молодежи в эту воскресную акцию было вовлечено обманом. Это та молодежь, у которой есть серьезный хороший потенциал для того, чтобы традиции мужества, отваги… продолжить сегодня во благо нашей страны, а не участием в акции во благо врагов нашей Родины", - сказал Меликов, отвечая на вопрос о возможном участии задержанных в специальной военной операции.
Накануне в ходе пресс-подхода Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы поехать в зону СВО, чтобы "отмыться от позора". Он отметил, что каких-то "специальных мер" к задержанным применять не будут, но если кто-то из них решит отправиться в зону спецоперации, он будет это только приветствовать.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.