https://ria.ru/20231031/glyba-1906490464.html

В Челябинске снежная глыба упала с крыши рядом с двухлетним ребенком

В Челябинске снежная глыба упала с крыши рядом с двухлетним ребенком - РИА Новости, 31.10.2023

В Челябинске снежная глыба упала с крыши рядом с двухлетним ребенком

Двухлетнего ребенка чуть не прибило глыбой снега, упавшей с крыши дома в Челябинске, сообщило региональное управление СК РФ на сайте. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:50

2023-10-31T17:50

2023-10-31T17:52

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Двухлетнего ребенка чуть не прибило глыбой снега, упавшей с крыши дома в Челябинске, сообщило региональное управление СК РФ на сайте. "В ходе мониторинга СМИ... выявлена публикация с видео, согласно которой с кровли многоквартирного жилого дома №1, расположенного на улице Барбюса Ленинского района в Челябинске, упала глыба снега рядом с несовершеннолетним. Несмотря на обращения матери ребенка о необходимости уборки снега, управляющая компания бездействует", – говорится в сообщении. Организована проверка на предмет статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В фокусе внимания работа ответственных за очистку кровли.

https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)