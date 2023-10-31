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В Челябинске снежная глыба упала с крыши рядом с двухлетним ребенком
В Челябинске снежная глыба упала с крыши рядом с двухлетним ребенком - РИА Новости, 31.10.2023
В Челябинске снежная глыба упала с крыши рядом с двухлетним ребенком
Двухлетнего ребенка чуть не прибило глыбой снега, упавшей с крыши дома в Челябинске, сообщило региональное управление СК РФ на сайте. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:50
2023-10-31T17:50
2023-10-31T17:52
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Двухлетнего ребенка чуть не прибило глыбой снега, упавшей с крыши дома в Челябинске, сообщило региональное управление СК РФ на сайте. "В ходе мониторинга СМИ... выявлена публикация с видео, согласно которой с кровли многоквартирного жилого дома №1, расположенного на улице Барбюса Ленинского района в Челябинске, упала глыба снега рядом с несовершеннолетним. Несмотря на обращения матери ребенка о необходимости уборки снега, управляющая компания бездействует", – говорится в сообщении. Организована проверка на предмет статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В фокусе внимания работа ответственных за очистку кровли.
https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске снежная глыба упала с крыши рядом с двухлетним ребенком
СК: двухлетнего ребенка в Челябинске чуть не прибило упавшей снежной глыбой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости.
Двухлетнего ребенка чуть не прибило глыбой снега, упавшей с крыши дома в Челябинске, сообщило региональное управление СК РФ на сайте
.
"В ходе мониторинга СМИ... выявлена публикация с видео, согласно которой с кровли многоквартирного жилого дома №1, расположенного на улице Барбюса Ленинского района в Челябинске, упала глыба снега рядом с несовершеннолетним. Несмотря на обращения матери ребенка о необходимости уборки снега, управляющая компания бездействует", – говорится в сообщении.
Организована проверка на предмет статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В фокусе внимания работа ответственных за очистку кровли.
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