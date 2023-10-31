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Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ведут контрбатарейную борьбу под Красным Лиманом
Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ведут контрбатарейную борьбу под Красным Лиманом - РИА Новости, 31.10.2023
Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ведут контрбатарейную борьбу под Красным Лиманом
Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" Центрального военного округа ведут контрбатарейную борьбу на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:06
2023-10-31T05:06
2023-10-31T05:06
специальная военная операция на украине
красный лиман
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" Центрального военного округа ведут контрбатарейную борьбу на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства по уничтожению артиллерии украинских националистов расчеты самоходных установок "Гиацинт-С" Центрального военного округа наносят поражение по огневым позициям, опорным пунктам, маршрутам подвоза боеприпасов и местам обслуживания и ремонта орудий украинских войск", - сообщили в министерстве. В ведомстве рассказали, что обнаружение и передачу целей, назначенных к уничтожению, обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов, комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк", а также передовые группы войсковой разведки, действующие вблизи районов размещения украинских военнослужащих. "Был выстрел, поразили цель. Идет интенсивная работа", - сообщил журналистам военнослужащий с позывным "Лысый".
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красный лиман, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ведут контрбатарейную борьбу под Красным Лиманом
МО: расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ведут контрбатарейную борьбу под Красным Лиманом
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" Центрального военного округа ведут контрбатарейную борьбу на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"В ходе несения боевого дежурства по уничтожению артиллерии украинских националистов расчеты самоходных установок "Гиацинт-С" Центрального военного округа наносят поражение по огневым позициям, опорным пунктам, маршрутам подвоза боеприпасов и местам обслуживания и ремонта орудий украинских войск", - сообщили в министерстве.
В ведомстве рассказали, что обнаружение и передачу целей, назначенных к уничтожению, обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов, комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк", а также передовые группы войсковой разведки, действующие вблизи районов размещения украинских военнослужащих.
"Был выстрел, поразили цель. Идет интенсивная работа", - сообщил журналистам военнослужащий с позывным "Лысый".
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