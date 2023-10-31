https://ria.ru/20231031/gaubitsy-1906326737.html

Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ведут контрбатарейную борьбу под Красным Лиманом

Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ведут контрбатарейную борьбу под Красным Лиманом - РИА Новости, 31.10.2023

Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" ведут контрбатарейную борьбу под Красным Лиманом

Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" Центрального военного округа ведут контрбатарейную борьбу на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T05:06

2023-10-31T05:06

2023-10-31T05:06

специальная военная операция на украине

красный лиман

россия

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц "Гиацинт-С" Центрального военного округа ведут контрбатарейную борьбу на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства по уничтожению артиллерии украинских националистов расчеты самоходных установок "Гиацинт-С" Центрального военного округа наносят поражение по огневым позициям, опорным пунктам, маршрутам подвоза боеприпасов и местам обслуживания и ремонта орудий украинских войск", - сообщили в министерстве. В ведомстве рассказали, что обнаружение и передачу целей, назначенных к уничтожению, обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов, комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк", а также передовые группы войсковой разведки, действующие вблизи районов размещения украинских военнослужащих. "Был выстрел, поразили цель. Идет интенсивная работа", - сообщил журналистам военнослужащий с позывным "Лысый".

https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906326361.html

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красный лиман, россия, вооруженные силы рф, безопасность