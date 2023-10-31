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Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ - РИА Новости, 31.10.2023
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13:03 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/biznes-1906400426.html
Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ
Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ - РИА Новости, 31.10.2023
Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ
Бизнес раскритиковал предложенный Минфином законопроект об ограничении налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке – предприниматели... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:03
2023-10-31T13:03
экономика
дальний восток
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бизнес раскритиковал предложенный Минфином законопроект об ограничении налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке – предприниматели опасаются, что в случае его принятия территории опережающего развития (ТОР) и особые зоны: свободный порт Владивосток (СПВ) и Арктическая зона РФ (АЗРФ) станут непривлекательными для отдельных категорий инвесторов, следует из письма "Деловой России", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Предпринимательское сообщество Дальнего Востока выражает отрицательную оценку данного законопроекта в предложенной концепции, просит остановить его продвижение", - говорится в письме, направленном врио директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия минэкономразвития РФ Андрею Старикову. Минфин РФ ранее опубликовал законопроект, в котором предложил ограничить объем налоговых льгот, предоставляемых резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке, объемом осуществленных капитальных вложений и расходов на НИОКР. Ограничения авторы законодательной инициативы планируют применять только к новым участникам льготных режимов, которые получат статус резидентов после 1 января 2024 года. По мнению предпринимательского сообщества, "отдельные положения законопроекта ухудшают условия осуществления предпринимательской деятельности резидентов, снижают уровень преференций и создают дополнительную административную нагрузку". В частности, в письме указывается, что действующие в рамках преференциальных режимов проекты "характеризуются высокой долей создания рабочих мест относительно объема капитальных вложений". Основной объем льгот приходится на платежи по страховым взносам, и в случае введения предложенных ограничений возможность их применения будет сильно ограничена. Предложенный Минфином законопроект также вводит контроль за исполнением резидентами своих обязательств в рамках участия в преференциальном режиме. Предприниматели опасаются, что это "повлечёт излишнюю нагрузку на резидентов", которые и так испытывают проблемы, связанные с введением антироссийских санкций. Более того, Минфин предложил исключить из капитальных вложений, учитываемых при расчете льгот, затраты на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристических и прогулочных судов, а также расходы на строительство и реконструкцию жилых помещений. По мнению бизнес объединения, эта мера и вовсе "может сделать непривлекательными и нецелесообразными к применению преференциальные режимы для отдельных категорий инвесторов".
https://ria.ru/20231028/tekhnopark-1905798862.html
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экономика, дальний восток, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Дальний Восток, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ

Деловая Россия: бизнес раскритиковал идею об ограничении льгот резидентам ОЭЗ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бизнес раскритиковал предложенный Минфином законопроект об ограничении налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке – предприниматели опасаются, что в случае его принятия территории опережающего развития (ТОР) и особые зоны: свободный порт Владивосток (СПВ) и Арктическая зона РФ (АЗРФ) станут непривлекательными для отдельных категорий инвесторов, следует из письма "Деловой России", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предпринимательское сообщество Дальнего Востока выражает отрицательную оценку данного законопроекта в предложенной концепции, просит остановить его продвижение", - говорится в письме, направленном врио директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия минэкономразвития РФ Андрею Старикову.
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Минфин РФ ранее опубликовал законопроект, в котором предложил ограничить объем налоговых льгот, предоставляемых резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке, объемом осуществленных капитальных вложений и расходов на НИОКР. Ограничения авторы законодательной инициативы планируют применять только к новым участникам льготных режимов, которые получат статус резидентов после 1 января 2024 года.
По мнению предпринимательского сообщества, "отдельные положения законопроекта ухудшают условия осуществления предпринимательской деятельности резидентов, снижают уровень преференций и создают дополнительную административную нагрузку".
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В частности, в письме указывается, что действующие в рамках преференциальных режимов проекты "характеризуются высокой долей создания рабочих мест относительно объема капитальных вложений". Основной объем льгот приходится на платежи по страховым взносам, и в случае введения предложенных ограничений возможность их применения будет сильно ограничена.
Предложенный Минфином законопроект также вводит контроль за исполнением резидентами своих обязательств в рамках участия в преференциальном режиме. Предприниматели опасаются, что это "повлечёт излишнюю нагрузку на резидентов", которые и так испытывают проблемы, связанные с введением антироссийских санкций.
Более того, Минфин предложил исключить из капитальных вложений, учитываемых при расчете льгот, затраты на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристических и прогулочных судов, а также расходы на строительство и реконструкцию жилых помещений. По мнению бизнес объединения, эта мера и вовсе "может сделать непривлекательными и нецелесообразными к применению преференциальные режимы для отдельных категорий инвесторов".
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ЭкономикаДальний ВостокМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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