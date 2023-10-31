https://ria.ru/20231031/biznes-1906400426.html
Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ
Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ - РИА Новости, 31.10.2023
Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ
Бизнес раскритиковал предложенный Минфином законопроект об ограничении налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке – предприниматели... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:03
2023-10-31T13:03
2023-10-31T13:03
экономика
дальний восток
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832843540_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_84fc2269dc6b2bbc7225a8fa23cc9f0e.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бизнес раскритиковал предложенный Минфином законопроект об ограничении налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке – предприниматели опасаются, что в случае его принятия территории опережающего развития (ТОР) и особые зоны: свободный порт Владивосток (СПВ) и Арктическая зона РФ (АЗРФ) станут непривлекательными для отдельных категорий инвесторов, следует из письма "Деловой России", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Предпринимательское сообщество Дальнего Востока выражает отрицательную оценку данного законопроекта в предложенной концепции, просит остановить его продвижение", - говорится в письме, направленном врио директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия минэкономразвития РФ Андрею Старикову. Минфин РФ ранее опубликовал законопроект, в котором предложил ограничить объем налоговых льгот, предоставляемых резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке, объемом осуществленных капитальных вложений и расходов на НИОКР. Ограничения авторы законодательной инициативы планируют применять только к новым участникам льготных режимов, которые получат статус резидентов после 1 января 2024 года. По мнению предпринимательского сообщества, "отдельные положения законопроекта ухудшают условия осуществления предпринимательской деятельности резидентов, снижают уровень преференций и создают дополнительную административную нагрузку". В частности, в письме указывается, что действующие в рамках преференциальных режимов проекты "характеризуются высокой долей создания рабочих мест относительно объема капитальных вложений". Основной объем льгот приходится на платежи по страховым взносам, и в случае введения предложенных ограничений возможность их применения будет сильно ограничена. Предложенный Минфином законопроект также вводит контроль за исполнением резидентами своих обязательств в рамках участия в преференциальном режиме. Предприниматели опасаются, что это "повлечёт излишнюю нагрузку на резидентов", которые и так испытывают проблемы, связанные с введением антироссийских санкций. Более того, Минфин предложил исключить из капитальных вложений, учитываемых при расчете льгот, затраты на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристических и прогулочных судов, а также расходы на строительство и реконструкцию жилых помещений. По мнению бизнес объединения, эта мера и вовсе "может сделать непривлекательными и нецелесообразными к применению преференциальные режимы для отдельных категорий инвесторов".
https://ria.ru/20231028/tekhnopark-1905798862.html
https://ria.ru/20231027/kofe-1905682858.html
https://ria.ru/20231026/podmoskove-1905394083.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832843540_0:204:2459:2048_1920x0_80_0_0_e70884f00996aaf973e9463a53100ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Дальний Восток, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
Бизнес раскритиковал идею Минфина ограничить льготы резидентам ОЭЗ
Деловая Россия: бизнес раскритиковал идею об ограничении льгот резидентам ОЭЗ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бизнес раскритиковал предложенный Минфином законопроект об ограничении налоговых льгот резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке – предприниматели опасаются, что в случае его принятия территории опережающего развития (ТОР) и особые зоны: свободный порт Владивосток (СПВ) и Арктическая зона РФ (АЗРФ) станут непривлекательными для отдельных категорий инвесторов, следует из письма "Деловой России", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предпринимательское сообщество Дальнего Востока
выражает отрицательную оценку данного законопроекта в предложенной концепции, просит остановить его продвижение", - говорится в письме, направленном врио директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия минэкономразвития РФ
Андрею Старикову.
"Жигулевскую долину" признали лучшим технопарком России
Минфин РФ ранее опубликовал законопроект, в котором предложил ограничить объем налоговых льгот, предоставляемых резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке, объемом осуществленных капитальных вложений и расходов на НИОКР. Ограничения авторы законодательной инициативы планируют применять только к новым участникам льготных режимов, которые получат статус резидентов после 1 января 2024 года.
По мнению предпринимательского сообщества, "отдельные положения законопроекта ухудшают условия осуществления предпринимательской деятельности резидентов, снижают уровень преференций и создают дополнительную административную нагрузку".
Липецкий кофе будут продавать в местных кафе и ресторанах
В частности, в письме указывается, что действующие в рамках преференциальных режимов проекты "характеризуются высокой долей создания рабочих мест относительно объема капитальных вложений". Основной объем льгот приходится на платежи по страховым взносам, и в случае введения предложенных ограничений возможность их применения будет сильно ограничена.
Предложенный Минфином законопроект также вводит контроль за исполнением резидентами своих обязательств в рамках участия в преференциальном режиме. Предприниматели опасаются, что это "повлечёт излишнюю нагрузку на резидентов", которые и так испытывают проблемы, связанные с введением антироссийских санкций.
Более того, Минфин предложил исключить из капитальных вложений, учитываемых при расчете льгот, затраты на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристических и прогулочных судов, а также расходы на строительство и реконструкцию жилых помещений. По мнению бизнес объединения, эта мера и вовсе "может сделать непривлекательными и нецелесообразными к применению преференциальные режимы для отдельных категорий инвесторов".
Более 6 миллиардов рублей сэкономили резиденты ОЭЗ Подмосковья на таможне