СМИ: Нетаньяху пытался убедить Европу надавить на Египет из-за беженцев

2023-10-31T11:04

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить лидеров стран Европы оказать давление на Египет, чтобы тот принял беженцев из сектора Газа, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Премьер Израиля пытался убедить европейских лидеров оказать давление на Египет в плане приема беженцев из Газы", - пишет издание. По данным источников, такая идея была выдвинута Нетаньяху на встречах с европейскими лидерами на прошлой неделе. В личных беседах ее поддержали руководители ряда европейских стран, включая Чехию и Австрию. Однако, как отмечает Financial Times, против выступили такие ключевые страны, как Франция, Германия и Великобритания, которые посчитали идею "нереалистичной". Как сообщили источники, потенциальная роль Египта обсуждалась на саммите ЕС, однако лидеры в конечном итоге согласились, что Египет должен играть роль в предоставлении гуманитарной помощи Газе, но не может подвергаться давлению с целью приема беженцев. "Нетаньяху довольно сильно настаивал, что решение заключается в том, чтобы египтяне взяли жителей Газы, по крайней мере, на время конфликта. Но мы не восприняли это всерьез, потому что позиция Египта всегда была очень четкой, и они просто не сделают этого", - заявил неназванный дипломат одной из западных стран. Как пишет издание, два других источника, знакомых с ситуацией, рассказали, что ведутся отдельные переговоры о доставке раненых из сектора Газа в Египет, но уверенности в том, что сделка будет достигнута, нет. Ранее газета Financial Times утверждала, что в ответ на давление Запада, убеждавшего Каир принять миллион беженцев из сектора Газа, в Египте пригрозили отправить их в страны ЕС. По данным издания, Египет намерен предоставлять помощь сектору Газа, но будет сопротивляться любым попыткам направить в страну большое число палестинских беженцев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

