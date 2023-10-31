https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906488211.html

Губернатор рассказал подробности о сбитом над Брянской областью дроне ВСУ

Губернатор рассказал подробности о сбитом над Брянской областью дроне ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023

Губернатор рассказал подробности о сбитом над Брянской областью дроне ВСУ

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:39

2023-10-31T17:39

2023-10-31T17:48

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО сбила над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он отметил, что оперативные службы работают на месте, и поблагодарил подразделения ПВО.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

брянская область

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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз