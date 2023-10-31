https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906471847.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.10.2023

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Российская ПВО над Брянской областью сбила украинский беспилотник, с помощью которого Киев намеревался провести террористическую атаку на территории России,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:42

2023-10-31T16:42

2023-10-31T16:49

брянская область

специальная военная операция на украине

россия

киев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО над Брянской областью сбила украинский беспилотник, с помощью которого Киев намеревался провести террористическую атаку на территории России, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Тридцать первого октября около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в министерстве обороны РФ.

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брянская область, россия, киев