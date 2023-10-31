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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 31.10.2023 (обновлено: 16:49 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906471847.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.10.2023
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российская ПВО над Брянской областью сбила украинский беспилотник, с помощью которого Киев намеревался провести террористическую атаку на территории России,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:42
2023-10-31T16:49
брянская область
специальная военная операция на украине
россия
киев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО над Брянской областью сбила украинский беспилотник, с помощью которого Киев намеревался провести террористическую атаку на территории России, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Тридцать первого октября около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в министерстве обороны РФ.
брянская область
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брянская область, россия, киев
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев
В Брянской области сбили украинский беспилотник

МО: в Брянской области уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО над Брянской областью сбила украинский беспилотник, с помощью которого Киев намеревался провести террористическую атаку на территории России, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Тридцать первого октября около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в министерстве обороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияКиев
 
 
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