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В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2023
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16:25 31.10.2023 (обновлено: 16:32 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/avariya-1906465800.html
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2023
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
Три пассажира пострадали при столкновении маршрутки с автомобилем-погрузчиком в Волгограде, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:25
2023-10-31T16:32
происшествия
авто
волгоградская область
волгоград
кировский район
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Три пассажира пострадали при столкновении маршрутки с автомобилем-погрузчиком в Волгограде, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, ДТП произошло во вторник в 10.42 в Кировском районе Волгограда. По данным полиции, водитель автопогрузчика не выдержал дистанцию и врезался в маршрутку, которая притормозила возле остановки. "В результате ДТП трое женщин-пассажирок маршрутного такси обратились за медпомощью", - говорится в сообщении ведомства.
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волгоградская область
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происшествия, авто, волгоградская область, волгоград, кировский район
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Волгоград, Кировский район
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Волгограде при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали три человека

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramДТП с участием маршрутного такси в Кировском районе в Волгоградской области
ДТП с участием маршрутного такси в Кировском районе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
ДТП с участием маршрутного такси в Кировском районе в Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Три пассажира пострадали при столкновении маршрутки с автомобилем-погрузчиком в Волгограде, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, ДТП произошло во вторник в 10.42 в Кировском районе Волгограда. По данным полиции, водитель автопогрузчика не выдержал дистанцию и врезался в маршрутку, которая притормозила возле остановки.
"В результате ДТП трое женщин-пассажирок маршрутного такси обратились за медпомощью", - говорится в сообщении ведомства.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
31 мая, 17:55
 
ПроисшествияАвтоВолгоградская областьВолгоградКировский район
 
 
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