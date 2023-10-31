https://ria.ru/20231031/avariya-1906465800.html

В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2023

В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Три пассажира пострадали при столкновении маршрутки с автомобилем-погрузчиком в Волгограде, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:25

2023-10-31T16:25

2023-10-31T16:32

происшествия

авто

волгоградская область

волгоград

кировский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906466241_45:0:1154:624_1920x0_80_0_0_4738fd74e17534cb7339c5a7a9dd6ebc.jpg

ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Три пассажира пострадали при столкновении маршрутки с автомобилем-погрузчиком в Волгограде, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, ДТП произошло во вторник в 10.42 в Кировском районе Волгограда. По данным полиции, водитель автопогрузчика не выдержал дистанцию и врезался в маршрутку, которая притормозила возле остановки. "В результате ДТП трое женщин-пассажирок маршрутного такси обратились за медпомощью", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

волгоградская область

волгоград

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, волгоградская область, волгоград, кировский район