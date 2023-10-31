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В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2023
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
Три пассажира пострадали при столкновении маршрутки с автомобилем-погрузчиком в Волгограде, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:25
2023-10-31T16:25
2023-10-31T16:32
происшествия
авто
волгоградская область
волгоград
кировский район
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Три пассажира пострадали при столкновении маршрутки с автомобилем-погрузчиком в Волгограде, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, ДТП произошло во вторник в 10.42 в Кировском районе Волгограда. По данным полиции, водитель автопогрузчика не выдержал дистанцию и врезался в маршрутку, которая притормозила возле остановки. "В результате ДТП трое женщин-пассажирок маршрутного такси обратились за медпомощью", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
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происшествия, авто, волгоградская область, волгоград, кировский район
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Волгоград, Кировский район
В Волгограде маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
В Волгограде при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали три человека