https://ria.ru/20231031/aeroflot-1906493255.html

"Аэрофлот" публикует финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ

"Аэрофлот" публикует финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ - РИА Новости, 31.10.2023

"Аэрофлот" публикует финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ

Во вторник ПАО "Аэрофлот" публикует финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2023 года, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:56

2023-10-31T17:56

2023-10-31T17:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 31 окт – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Во вторник ПАО "Аэрофлот" публикует финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2023 года, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе. Комментарии к результатам РСБУ за девять месяцев 2023 года: • Финансовые результаты девяти месяцев 2023 года, и в особенности третьего квартала, показывают устойчивое улучшение вслед за ростом показателей операционной деятельности, увеличением пассажирских перевозок во внутреннем и международном сегментах, а также грузовых перевозок. • Меры государственной поддержки и субсидии для авиационной отрасли, выделенные в 2022 году, позволили стабилизировать финансовое положение авиакомпаний и создали фундамент для обеспечения роста объемов авиаперевозок в 2023 году. Это позволило продемонстрировать устойчивый рост операционных и финансовых результатов за девять месяцев 2023 году без получения государственной поддержки, восполнить отсутствие субсидий поступлениями от авиаперевозок и выйти на высокий уровень валовой прибыли, которая составила 4 141 млн руб., в том числе 13 352 млн руб. в третьем квартале, против валового убытка в размере 48 351 млн руб. и 4 127 млн руб. за девять месяцев и третий квартал 2022 года соответственно. • Выручка составила 357 316 млн руб., увеличившись на 107 011 млн руб., или 42,8%, что обусловлено увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям. Количество рейсов выросло на 11,1%, в том числе на международных направлениях на 76,4%, что привело к существенному росту объемов пассажирских и грузовых перевозок. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличилось на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки во внутреннем сегменте показали рост на 4,2%, а в международном — удвоились. Грузовые перевозки выросли на 15,1%, в том числе на международных направлениях на 26,8% • Себестоимость продаж составила 353 175 млн руб. и увеличилась на 54 519 млн руб., или 18,3%, что существенно ниже, чем темп роста выручки. В течение 2023 года компания продолжала строгий контроль над расходами, поэтому основным фактором роста расходов стало увеличение производственной программы. Вместе с тем, по ряду статей дополнительное влияние оказывал фактор роста цен на закупаемые продукты и услуги. Так, например, расходы на авиакеросин выросли на 23 744 млн руб., при этом 70% роста приходится на увеличение объемов закупаемого керосина для обеспечения роста программы перевозок, а 30% — на ценовый фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом. Высокие стандарты по обеспечению безопасности полетов обусловили необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов. Расходы компании на ремонт и техническое обслуживание воздушных судов составили 19 142 млн руб. • Коммерческие и управленческие расходы составили 4 346 млн руб. и 7 570 млн руб. соответственно, показав снижение к уровням аналогичного периода прошлого года. Основной вклад в снижение коммерческих расходов на 58,3%, или на 6 070 млн руб., по сравнению с девятью месяцами 2022 года внес переход на отечественную систему бронирования "Леонардо". • Под влиянием указанных факторов убыток от продаж сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58 878 млн руб., или на 88,3%, и составил 7 776 млн руб. против 66 653 млн руб. в 2022 году. При этом в третьем квартале 2023 года компания получила прибыль от продаж в размере 9 269 млн руб. по сравнению с 9 202 млн руб. убытка годом ранее. • Убыток от прочей деятельности составил 111 000 млн руб., за аналогичный период 2022 года прибыль составила 140 736 млн руб. Снижение результата от прочей деятельности на 251 736 млн руб. обусловлено в основном негативной динамикой курса иностранных валют, что привело к значительным расходам в виде отрицательной курсовой разницы, которая за девять месяцев 2023 года составила 144 903 млн руб. Основным фактором начисления отрицательных курсовых разниц является необходимость переоценки валютных обязательств компании, сложившихся в силу требований стандарта ФСБУ 25/2018. Только в третьем квартале 2023 года курсовая переоценка составила 57 726 млн руб. Необходимо отметить, что реального оттока финансовых средств в отчетном периоде не происходит, поскольку основной объем переоценки относится к долгосрочной задолженности по лизинговым платежам. • По итогам девяти месяцев 2023 года чистый убыток, включая эффект от курсовых переоценок, составил 94 636 млн руб. против прибыли 58 380 млн руб. годом ранее. Данный убыток содержит значительный "бумажный" эффект. Без учета влияния ФСБУ 25/2018 чистая прибыль составила бы 16 019 млн руб. по сравнению с чистым убытком 32 512 млн руб. за аналогичный период прошлого года, также скорректированным на эффект применения стандарта. • По итогам третьего квартала 2023 года чистый убыток, включая эффект от курсовых переоценок, составил 12 956 млн руб. против убытка 22 337 млн руб. годом ранее. Без учета влияния ФСБУ 25/2018 чистая прибыль составила бы 17 644 млн руб. по сравнению со скорректированной чистой прибылью в размере 5 783 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Применение стандарта ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Данные отчетности за первое полугодие 2023 года представлены с использованием стандарта ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" (далее — ФСБУ 25/2018), который значительно повлиял на показатели бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах. Согласно стандарту, арендованные воздушные суда и авиационные двигатели, а также расходы на капитальные ремонты и техническое обслуживание учитываются в составе активов ПАО "Аэрофлот". Компания признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательств по аренде. С учетом валютного характера большинства договоров аренды по правилам бухгалтерского учета каждый отчетный период производится переоценка балансовых обязательств на основе изменения курса рубля к иностранным валютам, которая отражается в отчете о финансовых результатах. Положительная переоценка отражается в составе статьи прочие доходы, отрицательная — в статье прочие расходы. Компания применяет ФСБУ 25/2018 ретроспективно: активы в форме права пользования объектами аренды и соответствующие им обязательства по аренде отражены в отчетности в оценке, как если бы новые правила применялись всегда. Требование стандарта предполагает ретроспективную корректировку в отчетности за истекшие периоды при ее предоставлении, таким образом в отчетности за девять месяцев 2023 года данные за прошедшие отчетные периоды были ретроспективно пересчитаны и представлены с использованием актуальных стандартов бухгалтерского учета. Применение стандарта повышает волатильность финансовых результатов, в частности статей прочие доходы и расходы, а также чистой прибыли и убытка. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы