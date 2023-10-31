https://ria.ru/20231031/aeroflot-1906371647.html

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Архангельск

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Архангельск - РИА Новости, 31.10.2023

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Архангельск

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Архангельск. Продажа билетов открыта. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:21

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2023-10-31T11:21

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МОСКВА, 31 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 декабря возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Архангельск. Продажа билетов открыта. Полеты по маршруту Москва — Архангельск — Москва будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320. Вылет рейса SU1334 из Москвы в 21:00, прилет в Архангельск в 23:05. Обратный рейс SU1335 вылетает из Архангельска в 05:55 утра и прибывает в Шереметьево в 08:05. В зимнем сезонном расписании из Москвы в Архангельск под кодом SU также будет летать авиакомпания "Россия". Авиаперевозчик запланировал два ежедневных рейса на самолетах Superjet 100. Таким образом, общее количество рейсов Группы "Аэрофлот" между Москвой и Архангельском достигнет трех раз в сутки. Напомним, что прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Архангельск были приостановлены в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы в аэропорту Талаги. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы