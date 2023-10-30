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Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 30.10.2023 (обновлено: 18:28 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906257284.html
Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ
Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2023
Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ
Президента Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине, пишет журнал Time. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:00
2023-10-30T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президента Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине, пишет журнал Time."После его визита в Вашингтон корреспонденты Time попытались понять, как Киев отреагируют на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к Зеленскому бороться с коррупцией внутри его собственного правительства, а также на угасающий энтузиазм по поводу военного конфликта, конца которому не видно. В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: "Злой", — рассказал автор статьи.По его словам, глава киевского режима видит, что интерес к событиям в бывшей советской республике в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Как признался представитель команды президента, Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками."Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — все это не сохранилось. &lt;…&gt; Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит", — приводятся в материале слова человека, приближенного к главе киевского режима.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906109201.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ

Time: Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президента Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине, пишет журнал Time.
"После его визита в Вашингтон корреспонденты Time попытались понять, как Киев отреагируют на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к Зеленскому бороться с коррупцией внутри его собственного правительства, а также на угасающий энтузиазм по поводу военного конфликта, конца которому не видно. В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: "Злой", — рассказал автор статьи.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Только молиться. Зеленскому сообщили о катастрофе из-за "послания" Байдена
Вчера, 11:11
По его словам, глава киевского режима видит, что интерес к событиям в бывшей советской республике в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Как признался представитель команды президента, Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками.
"Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — все это не сохранилось. <…> Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит", — приводятся в материале слова человека, приближенного к главе киевского режима.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
У Зеленского депрессия. Украина в безысходности из-за высоких потерь
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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